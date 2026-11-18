A artista plástica e empreendedora Rafaela Anjos percebeu que as mudanças da relação dos consumidores com o mercado atingiam também as artes. Ela conta que os clientes passaram a chegar com a ideia expressa em palavras escritas. Outros trazem uma imagem feita via inteligência artificial como inspiração.

O que há em comum, considera, é que, atualmente, os consumidores de arte buscam por obras mais personalizadas e querem tomar parte do processo criativo. Foi dentro deste novo contexto que a criadora decidiu inovar o seu trabalho, realizando produções “em parceria” com os compradores de seus quadros em mosaico.

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Autodidata, Rafaela trabalha com técnica de pintura e mosaico ao longo de sua trajetória profissional, que, no currículo, inclui as graduações em Engenharia de Produção e em Ciência Contábeis. O diferencial agora é que as ideias são trazidas pelos próprios clientes. “O mercado mudou, a clientela está mais exigente, quer investir em algo mais personalizado, que traz maior identidade. O mais interessante é que eles querem participar do processo criativo, e o resultado é que a obra tem a sua marca”, observa a artista visual baiana, proprietária da empresa Tabuleiros das Artes, no Shopping Salvador, onde comercializa quadros para pronta-entrega.

Inicialmente, conta, ela montava os quadros buscando imagens de suas referências em tipos humanos, na cultura, no folclore. Com a expansão das redes sociais, a relação do seu trabalho com o público ganhou uma nova dimensão. “Além de ter sido requisitada para a entrega de uma linguagem mais personalizada, estou recebendo mais encomendas, atendendo gente de toda a parte do Brasil e de fora do País”, celebra a artista (@rafaelamosaico).

A partir das ideias trazidas, a artista cria um projeto via ChatGPT e, em seguida, o submete à aprovação do cliente. Se o resultado atender às expectativas, ela parte para o desenvolvimento da arte pelas suas próprias mãos, por meio de um material semirrígido, denso e resistente, feito com fibras de celulose ou de couro. “O papelão-couro oferece grande firmeza, maleabilidade e durabilidade, sendo muito usado em cartonagem, encadernação, calçados e artesanato”.

Rafaela conta que, recentemente, uma cliente encomendou um quadro para a sua clínica dedicada a pacientes autistas. Mas pontuou que não queria a figura de santos, em respeito à pluralidade de crenças na sociedade, e pediu que a fosse usada uma paleta de cores que combinasse com a proposta do espaço: azul marinho, vermelho, branco e amarelo. O resultado foi a obra Sonho de Criança, estampada com meninos e meninas se divertindo com seus balões coloridos e andando de bicicleta. “Essa mesma cliente me fez outras encomendas para outras áreas, como sala do psicólogo”.

No seu catálogo, também constam quadros em mosaico com temas como Nordeste, Igrejas (como os santuários do Senhor do Bonfim e de Nossa Senhora da Conceição da Praia), Elevador Lacerda, Porto da Barra, Trio Nordestino, Rua da Aurora, São Jorge, Santa Dulce, Floral, Mulheres Negras, Deusa da Justiça, Namoradeira, Baiana, Sertão e Marco Zero, entre outros tantos.