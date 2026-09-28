Saúde em pauta: especialistas e líderes debatem inovação e gestão do cuidado em Salvador

A construção de uma pauta coletiva voltada para a saúde integral da população mobiliza nesta segunda-feira (28) especialistas, lideranças e representantes dos setores público e privado ligados ao setor. Com condução do jornalista baiano Jefferson Beltrão, o encontro é organizado para 100 convidados no auditório do Sebrae, edifício Civil Towers, no Costa Azul.

O evento encerra a programação de setembro, dedicado à reflexão acerca da saúde, como parte do projeto multimeios ‘Em Pauta, onde as decisões se encontram’ do Grupo A TARDE, que traz ao debate diferentes olhares sobre a temática com apoio do Sebrae, Sesi Saúde e Sabin Diagnóstico e Saúde.

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“O tema é estratégico e fundamental”, afirmou o presidente da Associação de Hospitais e Serviços de Saúde do Estado da Bahia (AHSEB), Mauro Duran Adan, destacando a importância da iniciativa para o segmento e pontuando que a expectativa para o encontro é alta.

Ele salientou que entende a saúde como algo complexo, apontando a necessidade das pessoas se prepararem desde cedo com bons hábitos para desfrutarem de uma vida saudável ao longo da existência. Neste contexto disse que é primordial que as pessoas conheçam suas eventuais patologias, tenham seus médicos de referência e por fim, “aproveitem a longevidade com saúde”.

Sub-secretário de Saúde da Bahia, Paulo Barbosa classificou o projeto como inovador e salutar, ao fomentar a discussão sobre o cuidado com a saúde “em uma perspectiva que perpassa tanto os profissionais de saúde, quanto os gestores na área pública e privada”.

Para ele, o encontro será um momento “muito rico” para a troca de experiências e compartilhamento de informações de diferentes segmentos da área, “focando principalmente no que há de novo, em inovação tecnológica e novas abordagens no que diz respeito a gestão do cuidado”, asseverou.

Gerente de Promoção da Saúde do SESI Bahia, Luísa Lima disse que a expectativa é participar do debate com diferentes atores, compartilhar experiências e identificar oportunidades de atuação conjunta “para fortalecer a saúde corporativa e ampliar seus impactos na qualidade de vida dos trabalhadores e na sua produtividade”.

Doutora em Saúde Pública, ela salientou que a participação no evento representa uma chance de apresentar o Movimento Empresarial pela Saúde (MES) “como espaço de articulação e construção colaborativa”.



Para Luíza Lima, “a conexão entre empresas, especialistas, ciência, tecnologia e dados pode transformar desafios reais de saúde em soluções aplicáveis”, com reflexo na vida da população.

Analista de RH do Sebrae Bahia, Márcia Joau ressaltou que sua participação como painelista no Saúde em Pauta “é uma oportunidade de ampliar o diálogo sobre o futuro da saúde, conectando experiências, inovação e cuidado”.

Com atuação especializada na área de Gestão de Pessoas, Saúde Corporativa, Treinamento e Desenvolvimento (T&D), Educação Corporativa e Desenvolvimento de Liderança, ela destacou a perspectiva de contribuir com reflexões sobre a promoção da saúde e o bem-estar nas organizações, “reforçando que cuidar das pessoas é também falar de produtividade e diferencial competitivo”, enfatizou.

Já a gestora regional do Grupo Sabin e presidente LIDE Saúde Bahia, Agnaluce Moreira, espera um encontro com diálogo qualificado e avanços concretos para a saúde na Bahia. “Temos um ecossistema muito rico”, disse, acrescentando que acredita “na força que surge quando os diferentes atores se aproximam, criando menos ilhas e mais pontes”.

Na busca permanente por uma melhor experiência para o cliente, “no Sabin, temos avançado na ampliação do acesso, na incorporação de novas tecnologias, em novos modelos de cuidado”, afirmou, ressaltando que à frente do LIDE Saúde Bahia e na construção da Câmara Técnica de Saúde da ACB, “tenho procurado estimular essa conexão entre os diferentes players do setor”.

Vice-presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB), Moreira espera que o evento de hoje favoreça boas trocas e dê visibilidade a experiências que já vêm gerando resultados, para “fortalecer um ecossistema de saúde cada vez mais integrado, inovador, sustentável e humano”, que amplie também “o papel da saúde como importante vetor de desenvolvimento para a Bahia”.

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