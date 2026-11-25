Conjunto de critérios e boas práticas adotado por empresas e investidores para avaliar o impacto de um negócio além do seu lucro financeiro, o ESG (Ambiental, Social e Governança) se transformou em um rigoroso pilar de conformidades legais no Brasil. Com a consolidação do Decreto nº 12.688/2025, que regulamenta o Sistema de Logística Reversa (SLR) de embalagens plásticas, as regras de descarte e a responsabilidade pós-consumo se tornaram obrigatórias.

A medida atinge o comércio eletrônico, envolvendo desde gigantes do varejo digital até pequenos e médios comerciantes, o que força uma reestruturação nas operações, no uso de materiais e na comprovação da destinação ecológica, de acordo com especialistas.

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Com a integração formal do e-commerce no Sistema de Logística Reversa, as obrigações e metas de recuperação de plástico reciclável passaram a ser calculadas proporcionalmente à massa de embalagens introduzidas no mercado.

As lojas virtuais e marketplaces também se tornaram, obrigatoriamente, Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) ou canais ativos de divulgação e orientação ao consumidor sobre o descarte correto. Além disso, não basta reciclar: as empresas precisam comprovar os resultados por meio de documentação integrada ao Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR).

Frente a essa mudança legislativa, que coloca a economia circular no centro do ecossistema de negócios, a expectativa é que o setor produtivo brasileiro esteja se preparando para esta nova era de responsabilidade ambiental.

A analista e coordenadora do Comitê de Sustentabilidade do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Bahia (Sebrae-BA), Márcia Suêde Motta, considera que a adequação do empresariado a práticas mais sustentáveis é um diferencial competitivo e, por isso, “se torna uma condição de sobrevivência, hoje, do setor”. Em contraponto, “as maiores barreiras atuais são a mentalidade empresarial, focada no lucro a curto prazo e na visão de que sustentabilidade é custo, e não um valor, e cultural, na base do sempre fizemos assim e chegamos onde chegamos”.

A técnica do Sebrae acredita que, para que o novo empresário transforme a logística reversa em um gerador de valor ou modelo de negócio circular rentável, é preciso projetar produtos e suas embalagens pensando no reparo e uso de materiais recicláveis; utilizar resíduos (plásticos, vidros, metais) para a produção, reduzindo gastos com compra de matéria-prima virgem; e fazer parcerias com cooperativas de catadores para organizar a triagem do material em escala, gerando impacto social positivo.

Os principais entraves ecológicos e logísticos que as empresas enfrentam, hoje, no recolhimento, tratamento e reintrodução dos resíduos na cadeia de produção, segundo Márcia, são o alto custo de transporte, a contaminação dos resíduos e a oferta instável de material tratado.

O consumidor, por sua vez, tem uma participação importante para o sucesso da logística reversa. “Ele tem um papel fundamental na economia circular, começando pela escolha dos produtos que consome, pela segregação e destinação no local correto dos resíduos que gera”, afirma.

Uma pesquisa do Centro Sebrae de Sustentabilidade aponta que 83% dos pequenos negócios ainda não compreendem, profundamente, a economia circular, mostrando falta de conhecimento conceitual sobre o assunto.

“Por isso, o nosso papel é oferecer capacitação e consultorias práticas que ajudem as MPE (micro e pequenas empresas) a entenderem o assunto, trazê-las para a estratégia da empresa e ajudá-las a estruturar melhor a comunicação com seu mercado consumidor”, destaca a analista do Sebrae.

Embora as exigências governamentais e internacionais para as grandes corporações sejam maiores, as micro e pequenas empresas também correm riscos legais e financeiros.

“As MPE fazem parte da cadeia de valor das grandes. Assim, as que não adotarem praticas ESG correm risco de não poderem participar de licitações, de terem dificuldades de obtenção de empréstimos, uma vez que os bancos podem vincular a concessão de crédito ao risco ESG, e de serem retiradas do cadastro de fornecedores de grandes empresas”, pontua Márcia.

O proprietário da TI Consulte Tecnologia, Tiago Fernandes, considera que a sustentabilidade vai muito além da questão ambiental. “Uma empresa precisa ser sustentável financeiramente, operacionalmente, socialmente e também na relação que constrói”, define.

Na TI Consulte, valores como confiança, lealdade, atuação em equipe e inovação são trabalhados, observando que quatro deles estão pautados em pessoas e relacionamento. “Reconheço que o ESG é uma melhoria contínua, temos grande satisfação de conhecer a operação de diversos clientes, aprendemos muito com isso, nos dá mais robustez para aprimorar práticas ambientais, indicadores e governança