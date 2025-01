Ambev abre vagas de emprego na Bahia; veja

- Foto: Reprodução

A Ambev abriu mais de 200 vagas de emprego em diversas áreas e em diferentes regiões do país, entre elas na Bahia. As oportunidades são para profissionais de diferentes níveis de experiência, desde jovens em início de carreira até especialistas.

A companhia, que foi o reconhecida pelo LinkedIn como uma das "Top Companies" pelo segundo ano consecutivo, também foi eleita pela Brasil Júnior, a Confederação Brasileira de Empresas Juniores, a empresa mais desejada para se trabalhar.

Entre as vagas disponíveis em alguns lugares do território baiano, estão desde a de Analista Financeiro, no município de São Jesus da Lapa, no oeste baiano até de Jovem Aprendiz no mesmo local, também há vagas em Camaçari e outros locais.

A consulta para obter mais informações e se inscrever nas demais vagas disponíveis estão no site da Ambev, https://ambev.gupy.io/

Entre os requisitos, a empresa busca talentos que tenham sede de crescer, de liderar grandes projetos ou equipes e que se identifiquem com a cultura da Ambev.