Gigante de entregas anuncia mil vagas temporárias para a Black Friday

Siga o A TARDE no Google

A Black Friday, marcada para o dia 27 de novembro, deve movimentar R$ 13,3 bilhões no e-commerce brasileiro, segundo, segundo dados do BTG Pactual. Para atender a demanda prevista para a data, a Jadlog, uma das principais empresas de logísitca do Brasil, prevê mais de mil vagas temporárias para o período.

Segundo Bruno Tortorello, CEO da empresa, com 500 franqueados, a Jadlog atende 100% dos municípios do Brasil, até as regiões mais remotas, como o interior do Amazonas, onde as entregas só são possíveis por meio de barcos. O serviço é realizado por um parceiro da própria comunidade.

Tudo sobre Empregos & Negócios em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Vagas para mototistas

A Jadlog estima um crescimento de 30% no pico da Black Friday. Além das vagas temporárias, a empresa irá ampliar em 20% o número de motoristas.

Bruno explica que o reforço é necessário devido a ansiedade do consumidor pela chegada do produto. “O consumidor passou a pressionar por prazos de entrega menores. Acredito que a aceleração das entregas aumentou a conversão de vendas e ampliou o universo de compras possíveis”, explicou.

A maioria das encomendas (70%-75%) são entregues em até dois dias, pela maioria delas estarem concentradas em grandes centros urbanos. O CEO pontuou que a agilidade na entrega contribui para ampliar as compras por impulso.

400 mil pacotes por dia

Para acompanhar a demanda, a companhia investiu R$ 200 milhões no último ano em sua estrutura logística. O principal beneficiado foi o Nexus 87, principal centro da Jadlog, localizado em São Paulo. Com a ampliação, a caparicidade operacional foi automatizada e chegou a 400 mil pacotes por dia.

Entre 70% e 75% das cargas que circulam no país passam por esse centro.

“Nele, fazemos a separação das encomendas de acordo com seus destinos”, explica o executivo. De lá, elas podem seguir para hubs menores, como o de Belo Horizonte. A empresa conta com 17 unidades desse", disse.

Marketplaces atendidos

A Jadlog entra no radar dos principais de marketplaces, que apesar de terem logística própria, contam com o suporte de tercerizados. Entre os varejistas, atendidos estão: Mercado Livre, Amazon, Shein, Shopee, TikTok, e outros. Ao todo, são mais de 100 mil clientes.