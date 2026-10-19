OPORTUNIDADE
Últimos dias: multinacionais fecham inscrições para vagas de emprego de até R$ 10 mil
Os processos seletivos aceitam candidatos de várias áreas de graduação.
Grandes empresas, como Pepsico, Sabesp e Supermix, estão com inscrições abertas para programas de trainee até o final do mês de outubro. A remuneração pode chegar a R$ 10 mil.
As vagas são destinadas para profissionais recém-formados de diversas áreas de atuação. Há oportunidades para trabalhar em formato remoto, híbrido ou 100% presencial.
Confira os requisitos, áreas de atuação e as datas limites de inscrição:
Trainee Pepsico Next Gen
Inscrições: até 21 de outubro de 2026, no site oficial.
O programa de trainee da Pepsico, multinacional dona de marcas como Doritos, Gatorade e Quaker, tem duração de 18 meses. Confira os pré-requisitos da seleção:
- Graduação igual ou anterior a dezembro de 2022 (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo)
- Inglês, necessário para algumas vagas
- Disponibilidade em tempo integral a partir de janeiro de 2027
- Disponibilidade para mobilidade nacional, durante e após o programa
- Perfil protagonista, com espírito de liderança e energia para fazer acontecer.
Os aprovados recebem remuneração de R$ 10 mil e benefícios como vale-refeição, previdência privada, assistência médica e clube de descontos.
Trainee Hypera Pharma
Inscrições: até de outubro de 2026, no site oficial.
Uma das maiores empresas do setor farmacêutico no Brasil, a Hypera Pharma busca profissionais para atuar no desenvolvimento estratégico de suas divisões de negócios. Confira os pré-requisitos da seleção:
- Graduação concluída entre dezembro de 2022 e dezembro de 2024
- Formação superior em qualquer curso de bacharelado, tecnólogo ou licenciatura
- Experiência profissional de no mínimo dois anos
- Disponibilidade para atuação 100% presencial em São Paulo (SP)
- Disponibilidade para viagens
A jornada de trainee tem duração de 18 meses com rotação por áreas como Financeiro, Jurídico, Inovação, Marketing e Comunicação.
Trainee Indovinya
Inscrições: até 23 de outubro de 2026, no site oficial.
A Indovinya, empresa química, está selecionando profissionais para um programa de aceleração de carreira de 12 meses. O projeto inclui vivência prática e rotação por unidades industriais no Brasil e no exterior. Confira os pré-requisitos da seleção:
- Cursos elegíveis: engenharias, farmácia e química
- Previsão de formação entre dezembro de 2024 e dezembro de 2026
- Inglês avançado/fluente
- Excel intermediário/avançado
- Atuação em São Paulo (SP), com possibilidade de mobilidade entre outras unidades do Brasil
- Modelo de trabalho híbrido
A empresa não divulgou o valor da remuneração.
Trainee Sabesp
Inscrições: até 26 de outubro de 2026, no site oficial.
A Sabesp, companhia de saneamento e infraestrutura, abriu processo seletivo focado na formação de novos líderes corporativos. O programa, que tem duração de 12 meses, oferece mentoria executiva e rotação pelas divisões de engenharia, finanças, tecnologia, jurídico e relações institucionais. Confira os pré-requisitos da seleção:
- Graduação concluída entre 2022 e 2026;
- Todos os cursos de graduação (bacharelado e tecnólogo) são bem-vindos;
- Disponibilidade para atuar em São Paulo em formato 100% presencial;
- Inglês será um diferencial.
Os aprovados recebem salário de R$ 9 mil e benefícios como vale refeição, PPR, assistência médica e previdência privada.
Trainee Rottas Construtora
Inscrições: até 28 de outubro de 2026, no site oficial.
A Rottas Construtora abriu vagas para a sua academia de liderança e gestão de projetos. A empresa oferece trilhas de desenvolvimento nas áreas de obras, vendas e corporativo. Confira os pré-requisitos da seleção:
- Graduação completa em curso superior entre dezembro de 2023 e dezembro de 2025.
- Áreas de formação: bacharelado em Engenharias, Arquitetura, Administração, Marketing, Publicidade e Propaganda e áreas correlatas, sujeitas à análise.
- Disponibilidade de trabalho presencial, mudanças e viagens.
Os aprovados recebem remuneração de R$ 7.500 e benefícios como plano de saúde, plano odontológico e Wellhub.
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Trainee Supermix
Inscrições: até 31 de outubro de 2026, no site oficial.
A Supermix, uma das maiores empresa de concreto do país, está contratando profissionais para imersão em suas operações corporativas e de campo. Durante o programa de trainne, que tem duração de 12 meses, os selecionados passam por cinco frentes de formação antes de assumirem a liderança de projetos. Confira os pré-requisitos da seleção:
- Graduação (Bacharelado ou Tecnólogo) concluída entre 2022 a 2026
- Cursos desejados: Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia de Minas, Engenharia Elétrica, Engenharia Química e demais engenharias correlatas. Também cursos de administração, gestão comercial, processos gerenciais, logística, gestão de produção industrial, gestão de qualidade e gestão da construção civil
- 100% de disponibilidade para mudanças e viagens para qualquer região do Brasil.
A remuneração não foi informada.
Como se destacar em processos seletivos para vagas de trainee
A disputa por vagas de trainee em grandes empresas costuma ser concorrida e envolve diferentes etapas de avaliação, desde testes de lógica até entrevistas com executivos.
Para aumentar as chances de aprovação, especialistas em carreiras orientam que os candidatos:
- Estudem a cultura e os desafios da empresa: pesquise sobre os projetos recentes, os valores institucionais e o momento de mercado da companhia.
- Preparem histórias reais com o método STAR: Na hora de responder a perguntas comportamentais, estruture suas respostas apresentando a Situação, a Tarefa que você tinha, a Ação que tomou e o Resultado obtido.
- Personalizem suas redes profissionais: Certifique-se de que seu currículo e seu perfil em redes profissionais estejam atualizados e alinhados com os requisitos da vaga desejada, destacando experiências acadêmicas, projetos voluntários e/ou vivências práticas relevantes.