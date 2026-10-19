Últimos dias: multinacionais fecham inscrições para vagas de emprego de até R$ 10 mil

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Grandes empresas, como Pepsico, Sabesp e Supermix, estão com inscrições abertas para programas de trainee até o final do mês de outubro. A remuneração pode chegar a R$ 10 mil.



As vagas são destinadas para profissionais recém-formados de diversas áreas de atuação. Há oportunidades para trabalhar em formato remoto, híbrido ou 100% presencial.

Confira os requisitos, áreas de atuação e as datas limites de inscrição:

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Trainee Pepsico Next Gen

Inscrições: até 21 de outubro de 2026, no site oficial.

O programa de trainee da Pepsico, multinacional dona de marcas como Doritos, Gatorade e Quaker, tem duração de 18 meses. Confira os pré-requisitos da seleção:

Graduação igual ou anterior a dezembro de 2022 (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo)

Inglês, necessário para algumas vagas

Disponibilidade em tempo integral a partir de janeiro de 2027

Disponibilidade para mobilidade nacional, durante e após o programa

Perfil protagonista, com espírito de liderança e energia para fazer acontecer.

Os aprovados recebem remuneração de R$ 10 mil e benefícios como vale-refeição, previdência privada, assistência médica e clube de descontos.

Trainee Hypera Pharma

Inscrições: até de outubro de 2026, no site oficial.

Uma das maiores empresas do setor farmacêutico no Brasil, a Hypera Pharma busca profissionais para atuar no desenvolvimento estratégico de suas divisões de negócios. Confira os pré-requisitos da seleção:

Graduação concluída entre dezembro de 2022 e dezembro de 2024

Formação superior em qualquer curso de bacharelado, tecnólogo ou licenciatura

Experiência profissional de no mínimo dois anos

Disponibilidade para atuação 100% presencial em São Paulo (SP)

Disponibilidade para viagens

A jornada de trainee tem duração de 18 meses com rotação por áreas como Financeiro, Jurídico, Inovação, Marketing e Comunicação.

Trainee Indovinya

Inscrições: até 23 de outubro de 2026, no site oficial.

A Indovinya, empresa química, está selecionando profissionais para um programa de aceleração de carreira de 12 meses. O projeto inclui vivência prática e rotação por unidades industriais no Brasil e no exterior. Confira os pré-requisitos da seleção:

Cursos elegíveis: engenharias, farmácia e química

Previsão de formação entre dezembro de 2024 e dezembro de 2026

Inglês avançado/fluente

Excel intermediário/avançado

Atuação em São Paulo (SP), com possibilidade de mobilidade entre outras unidades do Brasil

Modelo de trabalho híbrido

A empresa não divulgou o valor da remuneração.

Trainee Sabesp

Inscrições: até 26 de outubro de 2026, no site oficial.

A Sabesp, companhia de saneamento e infraestrutura, abriu processo seletivo focado na formação de novos líderes corporativos. O programa, que tem duração de 12 meses, oferece mentoria executiva e rotação pelas divisões de engenharia, finanças, tecnologia, jurídico e relações institucionais. Confira os pré-requisitos da seleção:

Graduação concluída entre 2022 e 2026;

Todos os cursos de graduação (bacharelado e tecnólogo) são bem-vindos;

Disponibilidade para atuar em São Paulo em formato 100% presencial;

Inglês será um diferencial.

Os aprovados recebem salário de R$ 9 mil e benefícios como vale refeição, PPR, assistência médica e previdência privada.

Trainee Rottas Construtora

Inscrições: até 28 de outubro de 2026, no site oficial.

A Rottas Construtora abriu vagas para a sua academia de liderança e gestão de projetos. A empresa oferece trilhas de desenvolvimento nas áreas de obras, vendas e corporativo. Confira os pré-requisitos da seleção:

Graduação completa em curso superior entre dezembro de 2023 e dezembro de 2025.

Áreas de formação: bacharelado em Engenharias, Arquitetura, Administração, Marketing, Publicidade e Propaganda e áreas correlatas, sujeitas à análise.

Disponibilidade de trabalho presencial, mudanças e viagens.

Os aprovados recebem remuneração de R$ 7.500 e benefícios como plano de saúde, plano odontológico e Wellhub.

Trainee Supermix

Inscrições: até 31 de outubro de 2026, no site oficial.

A Supermix, uma das maiores empresa de concreto do país, está contratando profissionais para imersão em suas operações corporativas e de campo. Durante o programa de trainne, que tem duração de 12 meses, os selecionados passam por cinco frentes de formação antes de assumirem a liderança de projetos. Confira os pré-requisitos da seleção:

Graduação (Bacharelado ou Tecnólogo) concluída entre 2022 a 2026

Cursos desejados: Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia de Minas, Engenharia Elétrica, Engenharia Química e demais engenharias correlatas. Também cursos de administração, gestão comercial, processos gerenciais, logística, gestão de produção industrial, gestão de qualidade e gestão da construção civil

100% de disponibilidade para mudanças e viagens para qualquer região do Brasil.

A remuneração não foi informada.

Como se destacar em processos seletivos para vagas de trainee

A disputa por vagas de trainee em grandes empresas costuma ser concorrida e envolve diferentes etapas de avaliação, desde testes de lógica até entrevistas com executivos.



Para aumentar as chances de aprovação, especialistas em carreiras orientam que os candidatos: