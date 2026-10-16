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OPORTUNIDADE

Multinacional abre 250 vagas de primeiro emprego na Bahia com salários de R$ 1,9 mil

Seleção com centenas de vagas começa nesta segunda-feira, 19; confira tudo que você precisa saber

Iarla Queiroz
Por
| Atualizada em
Mercado Livre oferece 250 vagas CLT
Mercado Livre oferece 250 vagas CLT - Foto: Divulgação

O Mercado Livre vai selecionar 250 profissionais para trabalhar em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. As oportunidades são para o cargo de Representante de Envios I, função equivalente à de auxiliar de logística, com salário de R$ 1.944 e pacote de benefícios.

As inscrições começam na próxima segunda-feira, 19, e serão realizadas exclusivamente pelo aplicativo Tá na Mão, disponibilizado gratuitamente para celulares Android e iOS. Todas as vagas são efetivas, com contratação pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

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A seleção é voltada a candidatos que buscam uma oportunidade no mercado formal, inclusive quem procura o primeiro emprego ou deseja retornar à atividade profissional.

Quem pode concorrer às vagas?

Para participar do processo seletivo do Mercado Livre, é necessário cumprir três requisitos básicos:

  • Ter 18 anos ou mais;
  • Possuir ensino médio completo;
  • Ter disponibilidade de horário.

Um dos diferenciais da seleção é que não é exigida experiência profissional anterior na área. Com isso, candidatos que ainda não trabalharam com logística também podem concorrer às oportunidades, desde que atendam aos critérios estabelecidos.

Qual é o salário e quais são os benefícios?

A remuneração informada para o cargo de Representante de Envios I é de R$ 1.944, acrescida de um bônus de R$ 118.

Além do salário, o pacote de benefícios inclui:

  • Vale-alimentação;
  • Participação semestral nos resultados;
  • Assistência médica com coparticipação;
  • Assistência odontológica;
  • Seguro de vida;
  • Transporte fretado;
  • Auxílio-creche;
  • Refeitório no local, com café e refeição principal.

A contratação será feita pelo regime CLT, que formaliza o vínculo empregatício e assegura os direitos trabalhistas previstos na legislação.

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Como se inscrever nas vagas do Mercado Livre?

Os interessados deverão realizar a inscrição pelo aplicativo Tá na Mão, disponível gratuitamente para dispositivos Android e iOS. O cadastro poderá ser feito a partir de segunda-feira, 19.

A plataforma será o único canal de inscrição informado para esta seleção. Por isso, os candidatos devem acessar o aplicativo para verificar as orientações e os procedimentos necessários para participar.

De acordo com as informações divulgadas pela Prefeitura de Lauro de Freitas, o cronograma das entrevistas e os demais detalhes das etapas seletivas serão publicados posteriormente nos canais oficiais do município.

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Mercado Livre vaga de emprego na bahia

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