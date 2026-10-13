Governo vai enviar Pix de até R$ 5 mil para MEIs; saiba como receber

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Microempreendedores individuais (MEIs) poderão receber até R$ 5 mil do Governo Federal para investir no próprio negócio, sem precisar devolver o dinheiro. A iniciativa, anunciada nesta terça-feira, 13, prevê a distribuição de R$ 5 bilhões em recursos para pequenos empreendedores entre 2027 e 2030.

Batizada informalmente de “Pix MEI”, a proposta integra um pacote de medidas anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para fortalecer os pequenos negócios no Brasil. O dinheiro será destinado ao chamado fomento produtivo, com o objetivo de ampliar a capacidade de produção e melhorar a estrutura das empresas.

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Segundo o ministro do Empreendedorismo, Paulo Henrique Rodrigues Pereira, o recurso não funcionará como empréstimo ou financiamento. A proposta prevê a concessão de dinheiro público que não precisará ser reembolsado pelos beneficiários, conforme as condições do programa.

Como vai funcionar o Pix de R$ 5 mil para MEIs?

De acordo com o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, cada microempreendedor poderá receber até R$ 5 mil para investir na atividade profissional.

“É uma espécie de Pix MEI em que o empreendedor poderá pegar até R$ 5 mil. Ele será acompanhado. Terá um projeto de reestruturação produtiva para pagar um bem ou para contratar um serviço para estruturar seu negócio”, afirmou Moretti.

Na prática, o recurso será voltado a investimentos que ajudem a melhorar o funcionamento dos pequenos negócios. A iniciativa também prevê acompanhamento dos empreendedores, com apoio de instituições parceiras, como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

A proposta busca permitir que os beneficiários adquiram bens ou contratem serviços necessários para ampliar a produtividade e fortalecer suas atividades.

Quem poderá receber o dinheiro?



O programa será direcionado aos microempreendedores individuais, categoria que reúne milhões de trabalhadores formalizados no país.

Segundo os dados apresentados pelo governo, o Brasil possui 17,6 milhões de MEIs cadastrados, dos quais 7,8 milhões são mulheres.

A proposta prevê prioridade para mulheres empreendedoras na distribuição dos recursos. Os critérios definitivos para selecionar os beneficiários, porém, dependerão das regras que forem estabelecidas para o programa.

Quando o benefício começa a ser pago?

A previsão do governo é distribuir os R$ 5 bilhões entre 2027 e 2030. Portanto, o anúncio não significa que os microempreendedores já possam solicitar ou receber os valores.

A iniciativa será formalizada por meio de um projeto de lei complementar a ser enviado ao Congresso Nacional. Como a proposta ainda depende de tramitação legislativa e regulamentação, as condições para acesso ao benefício deverão ser detalhadas posteriormente.

O Ministério da Fazenda informou que a proposta não terá impacto fiscal imediato, justamente por depender da aprovação do texto legislativo.

Até a definição das regras, os MEIs devem acompanhar os anúncios oficiais para saber como será feita a inscrição, quais documentos poderão ser exigidos e quando os pagamentos serão iniciados.