VAGA DE EMPREGO
Gigante dos refrigerantes abre vaga de trainee com salário de R$ 10 mil
Oportunidade ainda oferece outros benefícios
A PepsiCo abriu vagas para trainee em 2027. Chamado Next Gen, o programa da gigante dos refrigerantes (que abrange marcas como Lay´s, Kero Coco, Quaker, Doritos, Ruffles, Toddy, Pepsi e Gatorade) oferece salário de R$ 10 mil e outros benefícios para aqueles que desejam participar da jornada de desenvolvimento da empresa.
O projeto tem duração de 18 meses, com possibilidade de efetivação. Ao longo desse período, o funcionário receberá vale refeição ou restaurante, vale transporte ou cartão mobilidade, cartão de boas festas e previdência privada.
Dentre as principais áreas de atuação estão Vendas (Campo, Digital Commerce, Excelência no Canal de Distribuição e Desenvolvimento de Negócios), Operações (Integração de Transportes em Supply Chain e Manutenção Corporativa), Finanças (Supply Chain) e People (Business Partner e Transformação).
Apesar da empresa possuir fábricas em diversos estados brasileiros, como Bahia, Pernambuco, Minas Gerais e Paraná, a localidade inicial do programa de trainee é na cidade de São Paulo, capital do estado.
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“Caso você seja aprovado(a) e precise se mudar para participar do programa, a mudança e os custos de instalação serão de sua responsabilidade. Durante ou após o programa, se houver necessidade de transferência para uma localidade diferente daquela em que você iniciou sua jornada, você terá direito ao auxílio de transferência, conforme a política da PepsiCo”, escreveram no site do programa.
Quais os requisitos para participar do programa de trainee?
A PepsiCo exige algumas especificações para quem deseja fazer parte do programa de trainee. São eles:
- Ter concluído um curso de bacharelado, licenciatura ou tecnólogo há, no mínimo, 4 anos, com data de graduação igual ou anterior a dezembro de 2022.
- Ter disponibilidade para atuar presencialmente em São Paulo, em tempo integral, e iniciar o programa a partir de janeiro de 2027.
- Ter mobilidade nacional para mudança de localidade durante e após o programa.
- Para algumas posições, será necessário ter proficiência em inglês, especialmente nas oportunidades com interação frequente com times globais. Essa necessidade estará indicada no formulário de inscrição de cada vaga.