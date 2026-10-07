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Braskem abre vagas de estágio na Bahia com bolsas de até R$ 2,8 mil
Programa oferece vivência prática e busca atrair estudantes de diferentes idades
A Braskem anunciou, nesta quarta-feira, 7, a abertura das inscrições para a edição de 2027 de seu Programa de Estágio, iniciativa que oferta 120 vagas para estudantes universitários de diversas regiões do Brasil, incluindo a Bahia. O programa oferece diversos benefícios incluindo uma bolsa que pode chegar a até R$ 2.800.
Os interessados têm até o dia 30 de outubro para realizar o cadastro, feito por meio do site oficial da iniciativa.
As vagas foram destinadas para quais regiões?
As 120 oportunidades oferecidas pela Braskem foram distribuídas pelas unidades da companhia nos seguintes estados:
- Alagoas: 12 vagas;
- Bahia: nove em Camaçari e seis em Salvador;
- Rio de Janeiro: 62 vagas compartilhadas com São Paulo;
- Rio Grande do Sul: 31 vagas;
- São Paulo: 62 vagas compartilhadas com o Rio de Janeiro.
Quando as atividades começam?
Para os candidatos aprovados, as atividades estão previstas para iniciar em março de 2027 em áreas como:
- Engenharia;
- Tecnologia e Dados;
- Ciências e Biotecnologia;
- Negócios e áreas corporativas.
Quem está apto para se inscrever?
As inscrições são destinadas a estudantes que tenham a previsão da conclusão da graduação entre junho de 2028 e dezembro de 2029.
Vale ressaltar que não há restrição de salário ou exigência de experiência profissional anterior. A proposta da campanha é oferecer o aprendizado prático por meio de projetos, acompanhamento profissional e oportunidades de desenvolvimento dentro da companhia.
Quais os benefícios e bolsas?
Os novos estagiários terão direito aos seguintes auxílios e bolsas:
- Bolsa-auxílio entre R$ 2.200 e R$ 2.800;
- Vale-transporte e vale-alimentação para vagas de escritório;
- Transporte fretado e refeitório para vagas nas plantas;
- Plano de saúde;
- Seguro de vida.
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“Minha experiência como estagiária vem sendo muito positiva desde o momento que cheguei, até porque sempre foi uma meta minha trabalhar na Braskem. No dia a dia, participo de processos que na faculdade só vi de forma teórica, o que contribui muito para meu desenvolvimento como profissional. Além disso, conto com o acompanhamento atento de minha liderança, que está sempre por perto, mas me dando liberdade para atuar e assumir responsabilidades”, pontua Thalana Pereira, estudante de Administração, que iniciou seu estágio na Braskem em março de 2025, na área de Administração de Pessoas, em Salvador.
O Programa de Estágio é realizado anualmente e representa uma das principais portas de entrada para a construção de carreira na Braskem. No ciclo de 2026, o processo seletivo recebeu mais de 11 mil inscrições.