Braskem abre vagas de estágio na Bahia com bolsas de até R$ 2,8 mil

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A Braskem anunciou, nesta quarta-feira, 7, a abertura das inscrições para a edição de 2027 de seu Programa de Estágio, iniciativa que oferta 120 vagas para estudantes universitários de diversas regiões do Brasil, incluindo a Bahia. O programa oferece diversos benefícios incluindo uma bolsa que pode chegar a até R$ 2.800.

Os interessados têm até o dia 30 de outubro para realizar o cadastro, feito por meio do site oficial da iniciativa.

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As vagas foram destinadas para quais regiões?

As 120 oportunidades oferecidas pela Braskem foram distribuídas pelas unidades da companhia nos seguintes estados:

Alagoas: 12 vagas;

Bahia Camaçari e seis em Salvador;

Camaçari e em Salvador; Rio de Janeiro: 62 vagas compartilhadas com São Paulo;

Rio Grande do Sul: 31 vagas;

São Paulo: 62 vagas compartilhadas com o Rio de Janeiro.

Quando as atividades começam?

Para os candidatos aprovados, as atividades estão previstas para iniciar em março de 2027 em áreas como:

Engenharia;

Tecnologia e Dados;

Ciências e Biotecnologia;

Negócios e áreas corporativas.

Fábrica da Braskem - Foto: Divulgação

Quem está apto para se inscrever?

As inscrições são destinadas a estudantes que tenham a previsão da conclusão da graduação entre junho de 2028 e dezembro de 2029.

Vale ressaltar que não há restrição de salário ou exigência de experiência profissional anterior. A proposta da campanha é oferecer o aprendizado prático por meio de projetos, acompanhamento profissional e oportunidades de desenvolvimento dentro da companhia.

Quais os benefícios e bolsas?

Os novos estagiários terão direito aos seguintes auxílios e bolsas:

Bolsa-auxílio entre R$ 2.200 e R$ 2.800;

Vale-transporte e vale-alimentação para vagas de escritório;

Transporte fretado e refeitório para vagas nas plantas;

Plano de saúde;

Seguro de vida.

“Minha experiência como estagiária vem sendo muito positiva desde o momento que cheguei, até porque sempre foi uma meta minha trabalhar na Braskem. No dia a dia, participo de processos que na faculdade só vi de forma teórica, o que contribui muito para meu desenvolvimento como profissional. Além disso, conto com o acompanhamento atento de minha liderança, que está sempre por perto, mas me dando liberdade para atuar e assumir responsabilidades”, pontua Thalana Pereira, estudante de Administração, que iniciou seu estágio na Braskem em março de 2025, na área de Administração de Pessoas, em Salvador.

O Programa de Estágio é realizado anualmente e representa uma das principais portas de entrada para a construção de carreira na Braskem. No ciclo de 2026, o processo seletivo recebeu mais de 11 mil inscrições.