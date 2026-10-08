Pediu demissão e recebeu contraproposta? Veja o que considerar

Receber uma contraproposta depois de pedir demissão pode deixar o profissional diante de uma decisão difícil: permanecer na empresa com um salário maior ou seguir para uma nova oportunidade.



Apesar do aumento financeiro parecer vantajoso, especialistas alertam que é preciso entender quais foram os motivos que levaram ao desejo de sair.

Em entrevista ao portal A TARDE, Bárbara Nunes, conselheira especializada em liderança e transformação cultural, explica que a contraproposta costuma surgir quando a empresa percebe que substituir aquele profissional pode ser mais caro do que tentar retê-lo.

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“A contraproposta aparece, na maioria das vezes, quando a empresa faz o cálculo do custo de substituição e percebe que sai mais caro perder do que reter.”

Por que a empresa faz uma contraproposta?

Segundo Bárbara, contratar, integrar e desenvolver um novo funcionário envolve tempo e recursos. Por isso, a oferta feita após o pedido de demissão pode ser uma reação à possibilidade de perder aquele profissional, e não necessariamente um reconhecimento que já existia antes.





Bárbara Nunes - Foto: Carolina Guerreiro

Para ela, uma das principais perguntas que o trabalhador deve fazer é: “Por que esse reconhecimento só veio quando eu decidi ir embora?”

O que analisar antes de aceitar?

Antes de tomar uma decisão, o profissional deve entender o que realmente motivou o pedido de demissão. De acordo com a especialista, salário é um aspecto que pode ser ajustado com mais facilidade, enquanto problemas relacionados à cultura, liderança e perspectivas de crescimento exigem mudanças mais profundas.

Entre os pontos que devem ser avaliados estão: o que realmente mudou além do salário? A empresa entendeu o motivo da insatisfação? Existe um plano concreto de desenvolvimento ou apenas uma promessa? E, principalmente, o profissional ainda se imagina trabalhando naquele local daqui a dois anos?





Aumento resolve o problema?

Nem sempre. Bárbara afirma que uma contraproposta financeira pode solucionar uma insatisfação relacionada exclusivamente ao salário, mas dificilmente resolve problemas de liderança, ambiente de trabalho ou falta de perspectiva profissional.

“Quando o motivo é mais profundo do que o salário, aceitar uma contraproposta financeira pode adiar a decisão, mas dificilmente muda o cenário.”

Para a especialista, permanecer sem resolver a causa da insatisfação pode gerar perda de motivação e até fazer o profissional deixar passar oportunidades que já estavam disponíveis.

O problema pode voltar?

Esse é um dos principais riscos apontados por Bárbara. Quando a empresa não identifica as causas reais que levaram o funcionário a querer sair, a contraproposta pode apenas solucionar o sintoma temporariamente.

Meses depois, o profissional pode voltar a enfrentar os mesmos problemas que motivaram o pedido de demissão. Por isso, a especialista destaca que uma mudança salarial, sozinha, não transforma a cultura de uma empresa.

Ficar ou aceitar uma nova oportunidade?

Na hora de decidir, Bárbara recomenda comparar os contextos, e não apenas salários e benefícios.

O profissional deve avaliar onde existe maior alinhamento com seus valores, possibilidades de crescimento, espaço para contribuir e qualidade da liderança. Ao mesmo tempo, ela ressalta que trocar de empresa apenas para fugir de um problema também não garante que a situação será melhor.

“O maior risco não é aceitar ou recusar a contraproposta. É tomar a decisão sem se conhecer o suficiente para saber o que realmente está pesando.”

Por isso, antes de responder à empresa, o profissional deve entender se a proposta realmente resolve o motivo que o fez pensar em sair ou apenas torna mais difícil uma decisão que já havia sido tomada.