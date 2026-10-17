Profissão dos sonhos paga R$ 28 mil e é uma das mais desejadas do mundo

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Com salários que variam entre R$ 17 mil e R$ 28 mil, a profissão de piloto de avião lidera o ranking das mais desejadas do mundo, segundo a plataforma Resume.io. O levantamento, realizado em 170 países, aponta que a carreira está entre as mais procuradas globalmente e ocupa a primeira posição no Brasil e em outros 33 países.

A profissão exige formação rigorosa e atualização constante. Entre os interessados na área estão jovens e profissionais em transição de carreira, atraídos pela possibilidade de atuar em um mercado internacional, com oportunidades de crescimento profissional e boa remuneração.

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Como ingressar na carreira de piloto de avião?

Para ingressar na carreira de piloto de avião, é necessário cumprir uma série de exigências, como apresentar a documentação obrigatória, ter domínio da língua inglesa e realizar um investimento financeiro significativo na formação. Entre os principais requisitos estão:

Formação técnica e licenças obrigatórias: é necessário iniciar com o curso de piloto privado (PP) e avançar para piloto comercial (PC), além de obter certificações junto à autoridade aeronáutica, como a ANAC, no Brasil.

Domínio do inglês: o idioma é padrão na aviação civil internacional e exigido em comunicações entre pilotos e controladores de voo, manuais técnicos e treinamentos.

Horas de voo acumuladas: a progressão na carreira depende do número de horas práticas registradas, que podem ultrapassar 150 horas na formação inicial e seguir aumentando ao longo da trajetória.

Certificações médicas e avaliações psicológicas: exames periódicos garantem que o profissional esteja apto física e mentalmente para a função.

Investimento financeiro elevado: a formação completa pode variar entre R$ 80 mil e R$ 150 mil , considerando cursos, horas de voo e certificações obrigatórias, dependendo da escola e da carga prática realizada.

Quanto ganha um piloto de avião ?

O salário dos pilotos de avião muda de acordo com a experiência, função e segmento no Brasil. Segundo dados do mercado de 2026, a média varia entre R$ 17,6 mil mensais para piloto comercial, enquanto comandantes de companhias aéreas podem receber entre R$ 17 mil e R$ 28 mil por mês, além de benefícios.

Além da carreira, outras profissões aparecem no topo do ranking. Entre elas estão corretor imobiliário, engenheiro de software, tabelião, comissário de bordo, agente de viagens, cientista de dados, juiz, terapeuta e detetive.