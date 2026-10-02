EMPREGOS & NEGÓCIOS
Empresa busca trainees para trabalhar pelo Brasil e oferece auxílio-moradia
O programa da trainee da Supermix tem duração de um ano
A Supermix, uma das maiores empresas do setor de concreto do país, abriu inscrições para o programa de trainee 2027. Com mais de 140 unidades espalhadas pelo Brasil, a companhia procura profissionais dispostos a desenvolver a carreira passando por diferentes áreas do negócio.
Quem pode participar do trainee da Supermix?
O processo seletivo é destinado a profissionais com graduação em cursos de engenharia e gestão/negócios formados entre 2022 e 2026.
A empresa aceita tanto bacharéis quanto tecnólogos, mas restringe a participação a determinadas áreas de formação. São elas:
- Administração,
- Gestão comercial,
- Gestão da qualidade,
- Processos gerenciais,
- Logística,
- Gestão de produção
- Industrial e
- Gestão da construção civil.
As inscrições vão até o dia 31 de outubro através da página oficial do programa.
Outros pré-requisitos
Além da formação, a empresa procura candidatos com perfil proativo e colaborativo, capacidade analítica, criatividade, comunicação, adaptabilidade e interesse em desenvolvimento profissional.
Os interessados devem ter 100% de disponibilidade para mudanças e viagens para qualquer região do Brasil.
O trabalho será presencial, em horário comercial e com contratação CLT.
O que a Supermix oferece aos profissionais trainee?
Para os selecionados, a empresa oferece salário compatível com mercado e outros benefícios. Entre eles:
- auxílio-moradia durante o programa;
- vale-transporte;
- vale-refeição ou vale-alimentação;
- plano de saúde;
- seguro de vida;
- Programa SuperVida, da Conexa Saúde;
- Wellhub/Gympass;
- parcerias e descontos em instituições de ensino.
Como será o processo seletivo para trainee da Supermix?
Na inscrição, os candidatos passarão por testes e deverão gravar um vídeo de apresentação.
Entre novembro e dezembro de 2026, os inscritos passam por uma entrevista remota com a consultoria responsável pela seleção. Se aprovados, eles seguem para uma entrevista presencial com o RH e a Superintendência em janeiro de 2027.
A última etapa do processo seletivo é uma entrevista com a diretoria da empresa, prevista para acontecer em fevereiro. A devolutiva e o processo admissional estão previstos para março, enquanto o início do programa será em abril de 2027.
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Como funciona o programa?
A formação terá duração de 12 meses e inclui um sistema de job rotation, no qual os trainees passam sequencialmente por cinco trilhas:
- Tecnologia do concreto,
- Manutenção,
- Administração,
- Operações e
- Comercial.
Durante esse período, os participantes terão acompanhamento de mentores e da Superintendência, além de Plano de Desenvolvimento Individual (PDI), consultoria e treinamentos com especialistas.
Cada trainee também deverá desenvolver um projeto próprio, que será apresentado diretamente à Diretoria da empresa.
O que acontece depois que um programa de trainee termina?
Na Supermix, o encerramento do programa não significa fim do vínculo. A empresa informa que os participantes permanecem no quadro de colaboradores e são direcionados para uma área de acordo com seu perfil e potencial.
Mas é assim em todo programa de trainee? Não necessariamente.
Diferentemente do estágio, o trainee não corresponde a uma modalidade específica de contratação prevista na legislação. O termo costuma ser utilizado pelas empresas para identificar programas estruturados de desenvolvimento de profissionais, e as regras podem mudar de uma organização para outra.
Isso significa que o destino do profissional depende das condições estabelecidas pela companhia, do tipo de contratação adotado e das regras do próprio programa.
Também não existe uma regra geral que determine para qual área o trainee deve ser direcionado depois da formação.
Serviço:
Programa de trainee Supermix
- Inscrição: até 31 de outubro de 2026
- Etapas do processo seletivo: entrevista remota, entrevista presencial com RH e superintendência, entrevista final presencial com diretoria.
- Resultado da seleção: março de 2027
- Início do programa: abril 2027