Empresa busca trainees para trabalhar pelo Brasil e oferece auxílio-moradia

A Supermix, uma das maiores empresas do setor de concreto do país, abriu inscrições para o programa de trainee 2027. Com mais de 140 unidades espalhadas pelo Brasil, a companhia procura profissionais dispostos a desenvolver a carreira passando por diferentes áreas do negócio.

Quem pode participar do trainee da Supermix?

O processo seletivo é destinado a profissionais com graduação em cursos de engenharia e gestão/negócios formados entre 2022 e 2026.



A empresa aceita tanto bacharéis quanto tecnólogos, mas restringe a participação a determinadas áreas de formação. São elas:

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Administração,

Gestão comercial,

Gestão da qualidade,

Processos gerenciais,

Logística,

Gestão de produção

Industrial e

Gestão da construção civil.

As inscrições vão até o dia 31 de outubro através da página oficial do programa.

Outros pré-requisitos

Além da formação, a empresa procura candidatos com perfil proativo e colaborativo, capacidade analítica, criatividade, comunicação, adaptabilidade e interesse em desenvolvimento profissional.



Os interessados devem ter 100% de disponibilidade para mudanças e viagens para qualquer região do Brasil.



O trabalho será presencial, em horário comercial e com contratação CLT.

O que a Supermix oferece aos profissionais trainee?

Para os selecionados, a empresa oferece salário compatível com mercado e outros benefícios. Entre eles:

auxílio-moradia durante o programa;

durante o programa; vale-transporte;

vale-refeição ou vale-alimentação;

plano de saúde;

seguro de vida;

Programa SuperVida, da Conexa Saúde;

Wellhub/Gympass;

parcerias e descontos em instituições de ensino.

Como será o processo seletivo para trainee da Supermix?

Na inscrição, os candidatos passarão por testes e deverão gravar um vídeo de apresentação.



Entre novembro e dezembro de 2026, os inscritos passam por uma entrevista remota com a consultoria responsável pela seleção. Se aprovados, eles seguem para uma entrevista presencial com o RH e a Superintendência em janeiro de 2027.



A última etapa do processo seletivo é uma entrevista com a diretoria da empresa, prevista para acontecer em fevereiro. A devolutiva e o processo admissional estão previstos para março, enquanto o início do programa será em abril de 2027.

Como funciona o programa?

A formação terá duração de 12 meses e inclui um sistema de job rotation, no qual os trainees passam sequencialmente por cinco trilhas:

Tecnologia do concreto,

Manutenção,

Administração,

Operações e

Comercial.

Durante esse período, os participantes terão acompanhamento de mentores e da Superintendência, além de Plano de Desenvolvimento Individual (PDI), consultoria e treinamentos com especialistas.



Cada trainee também deverá desenvolver um projeto próprio, que será apresentado diretamente à Diretoria da empresa.

O que acontece depois que um programa de trainee termina?

Na Supermix, o encerramento do programa não significa fim do vínculo. A empresa informa que os participantes permanecem no quadro de colaboradores e são direcionados para uma área de acordo com seu perfil e potencial.

Mas é assim em todo programa de trainee? Não necessariamente.



Diferentemente do estágio, o trainee não corresponde a uma modalidade específica de contratação prevista na legislação. O termo costuma ser utilizado pelas empresas para identificar programas estruturados de desenvolvimento de profissionais, e as regras podem mudar de uma organização para outra.

Isso significa que o destino do profissional depende das condições estabelecidas pela companhia, do tipo de contratação adotado e das regras do próprio programa.



Também não existe uma regra geral que determine para qual área o trainee deve ser direcionado depois da formação.

Serviço:

Programa de trainee Supermix