Gigante de alimentos oferece estágio em agropecuária

A MBRF, uma das maiores companhias de alimentos do mundo, detentora de marcas icônicas como Sadia, Perdigão e Qualy, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio em Agropecuária 2027.

São oferecidas 20 oportunidades distribuídas em 18 localidades nas regiões Sul, Central e Centro-Oeste para estudantes de Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia, com início previsto para janeiro de 2027.

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Diferente de estagiar em áreas corporativas e de operação tradicionais, o programa oferece uma imersão prática e técnica em diferentes etapas da cadeia produtiva, desde o acompanhamento da rotina dos animais em propriedades rurais integradas e a vivência dos processos agropecuários junto a extensionistas, sanitaristas e supervisores até visitas a fábricas de ração, incubatórios e frigoríficos. Além disso, os participantes contam com uma trilha contínua de desenvolvimento com treinamentos exclusivos pela Academia MBRF.

O programa apresenta um alto índice de efetivação: 50% dos participantes foram efetivados desde 2022, reforçando a iniciativa como uma das portas de entrada para profissionais que desejam construir uma trajetória na MBRF e seguir desenvolvendo sua carreira na companhia.

“O Programa de Estágio em Agropecuária foi criado para proporcionar aos estudantes uma vivência completa e real do dia a dia da operação Agropecuária, com acompanhamento de mentores e especialistas que contribuem para seu desenvolvimento técnico e profissional. Essa vivência permite que os talentos desenvolvam conhecimentos técnicos da sua área de atuação, conheçam diferentes etapas do ciclo produtivo e ampliem sua visão sobre a área, criando uma base para futuras oportunidades de carreira na MBRF”, afirma Thiago Pereira, Diretor de Gente e Processos Globais de RH da MBRF.

Pré-requisitos e benefícios

Para participar, os candidatos devem ter mais de 18 anos, estar matriculados em Medicina Veterinária, Agronomia ou Zootecnia e cursando o último semestre da graduação no primeiro semestre de 2027 (com previsão de formatura entre junho e julho de 2027), além de ter disponibilidade para estagiar oito horas por dia, de janeiro a junho de 2027.

O programa oferece bolsa-auxílio de R$ 2.574,00, além de um amplo pacote de benefícios. O conhecimento de outros idiomas é considerado um diferencial no processo seletivo.

As inscrições podem ser realizadas até 12 de outubro de 2026 pelo site. A seleção dos candidatos será realizada em outubro, e o início do programa está previsto para janeiro de 2027.