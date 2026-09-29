Trainee de R$ 17 mil pode levar a cargo de gerente em 18 meses; veja como participar

A Unilever, empresa dona da Rexona e da OMO, está com inscrições abertas para o programa de trainee executivo 2027 com remuneração de R$ 17 mil. As vagas são para trabalhar em três localidades, são elas: São Paulo (SP), Louveira (SP) e Suape (PE).



Para participar, os interessados devem se inscrever até o dia 14 de outubro no site oficial da seleção.



O programa tem duração de até três anos, com possibilidade de efetivação em cargo de gerente a partir dos 18 meses.

Quais são os pré-requisitos para participar do processo seletivo da Unilever?

Diferentemente da imagem mais comum associada aos programas de trainee, a seleção da Unilever não está restrita apenas a quem acabou de sair da universidade. A companhia procura profissionais formados em qualquer curso de graduação, desde que a conclusão tenha ocorrido entre dezembro de 2019 e dezembro de 2025.

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A empresa foca em profissionais que tenham inglês avançado, disponibilidade para mudança e, preferencialmente, experiência prévia na área de escolha para atuar na companhia.



Também será considerado um diferencial experiência em liderança de pessoas e/ou projetos.

O que te torna apto para ser um trainee executivo?

Para a empresa, as experiências acumuladas, projetos realizados e resultados acumulados na vida profissional contam muito no processo seletivo.



Além disso, visão de negócio, capacidade de decisão e liderança são habilidades essenciais para avançar na seleção.

Quais áreas têm oportunidades na empresa dona da Rexona e da Omo?

O programa contempla diferentes frentes da operação da Unilever. Entre as áreas com vagas abertas estão:

Marketing,

Finanças,

Vendas,

Comercial e desenvolvimento de negócios,

Trade marketing,

Supply chain,

Supply logistics,

Customer experience e

Compras.

As oportunidades podem estar relacionadas às categorias Beauty & Wellbeing, Personal Care e Home Care ou envolver atuação transversal entre diferentes negócios da companhia.

O modelo de trabalho não é necessariamente igual para todas as oportunidades. De acordo com informações oficiais da empresa, o modelo depende da área, da posição e da localidade. Os detalhes são apresentados ao candidato durante o processo seletivo.

Como funciona o processo seletivo para trainee da Unilever?

O processo seletivo de trainee, que acontece entre setembro e dezembro de 2026, conta com etapas de entrevistas individuais online e entrevistas finais + case individual presencial.



Posteriormente, os candidatos aprovados seguem para o processo admissional, com atividades presenciais e online.



O início do programa de trainee executivo da Unilever está previsto para acontecer em janeiro de 2027. A partir desse momento, eles passam a fazer parte do quadro de funcionários que conta com mais de 96 mil colaboradores.

Como me preparar para a seleção de trainee Unilever?

Nas orientações disponibilizadas aos candidatos, a Unilever informa que busca compreender aspectos que não aparecem apenas no currículo. Colaboração, resolução de problemas, priorização, tomada de decisão, adaptação e geração de resultados estão entre os pontos citados pela companhia.

A empresa também informa que não existe uma única resposta correta para as perguntas de uma entrevista. Clareza de pensamento, estrutura e exemplos pessoais aparecem nas orientações como elementos importantes para construir respostas consistentes.

A preparação pode, portanto, ser concentrada nas experiências profissionais que o candidato pretende apresentar, sem a necessidade de memorizar frases completas e prontas da internet.

O que a Unilever oferece para os candidatos aprovados?

Além da remuneração de R$ 17 mil, os aprovados terão direito aos seguintes benefícios:

Plano de saúde;

Seguro de vida;

Auxílio home office;

Plano odontológico;

Auxílio alimentação e refeição; e

Vale bem-estar.

Vale ressaltar que os benefícios podem ter alteração de acordo com o modelo de trabalho.

Impacto de ser trainee na carreira

No primeiro ano, os selecionados passam inicialmente pela linha de frente da operação, com contato com pontos de venda, clientes e consumidores. Depois, assumem uma posição dentro da área funcional escolhida e participam de projetos relacionados ao negócio.

No segundo e no terceiro anos, a proposta é ampliar gradualmente as responsabilidades e a exposição dos participantes à liderança da companhia.