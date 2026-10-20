Entregadores terão seguro por até 180 dias e consultas gratuitas

Entregadores do iFood terão acesso a uma ampliação no pacote de vantagens, que contemplam não só trabalhadores, mas também os familiares. Entre os destaques do anúncio estão a ampliação da cobertura de Diária por Incapacidade Temporária (DIT) de 30 para até 180 dias.

Há ainda o acesso a consultas médicas gratuitas com especialistas para entregadores e dependentes, e o uso de tecnologia para reduzir trajetos com subidas para quem entrega de bicicleta, preservando o nível de ganhos dos profissionais.

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No caso da DIT, a medida está disponível para acidentes ocorridos a partir de 3 de agosto, mediante análise do caso e atendimento aos critérios pré-estabelecidos. Em caso de afastamento coberto, o valor poderá variar entre R$ 1.500 mil e R$ 3 mil por mês. O cálculo considera os valores recebidos nos 30 dias anteriores ao acidente, incluindo gorjetas.

Cada caso é avaliado individualmente pela seguradora MetLife, de acordo com as condições de contratação do seguro. E o recebimento da indenização está sujeito ao enquadramento nas condições previstas para a cobertura e à análise da seguradora.

Consultas médicas gratuitas para entregadores e familiares

Na área da saúde, o iFood passa a oferecer uma solução inédita no Brasil para a categoria, com consultas gratuitas em diferentes especialidades médicas para entregadores e até três dependentes.

A novidade é destinada aos entregadores Super das categorias Ouro e Diamante, que têm maior engajamento na plataforma. O acesso é via Sami, plataforma de saúde, e inclui especialidades como:

Ortopedia;

ginecologia;

oftalmologia;

fisioterapia;

psicologia;

psiquiatria;

outros serviços previstos nas condições do produto.

O atendimento já está disponível em São Paulo e chegará, nas próximas semanas em Salvador, e também ao Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Em paralelo, entregadores de todo o país nas demais categorias continuam tendo acesso aos serviços de saúde oferecidos por meio da Avus. As medidas fazem parte de uma estratégia construída a partir da escuta dos profissionais que atuam na plataforma, e reúne ações voltadas à proteção financeira, saúde, segurança, bem-estar e desenvolvimento.

Entre essas soluções estão:

Rede de Pontos de Apoio do país, aberta também a trabalhadores de outras plataformas; Decola;

Meu Diploma do Ensino Médio;

apoio para conquista da Casa Própria;

iniciativas voltadas à segurança.

Entregadores com bicicleta terão rotas com menos subidas sem redução dos ganhos

Para quem entrega de bicicleta, uma tecnologia foi anunciada para tornar as entregas mais adequadas à realidade de cada trabalhador. Desenvolvida a partir do diálogo com os entregadores, a solução de altimetria considera o relevo dos trajetos, além da distância, para identificar rotas com menos subidas.

Com inteligência logística, o sistema redistribui as entregas entre os modais, reduzindo o esforço físico dos ciclistas sem comprometer seus ganhos ou as oportunidades de entrega.

Nos testes realizados no ABC Paulista, o modelo reduziu em média 16% a oferta de rotas com trechos de subida para entregadores de bicicleta, priorizando trajetos planos e utilizando inteligência logística para redistribuir as entregas entre os modais. A mudança contribuiu para reduzir o esforço físico dos ciclistas, preservando as oportunidades e o nível de ganhos dos entregadores.

Após os resultados positivos iniciais, a solução começa a ser expandida para Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília entre outubro e novembro, chegando posteriormente a Goiânia, Florianópolis, Belém e Salvador. Depois disso, chegará em São Paulo.

Entregadores têm acesso a 16 mil cursos que também contemplam familiares

Já oferecido anteriormente a entregadores Super Diamante de algumas regiões, o acesso à plataforma Unico Skill agora será ampliado para profissionais dessa categoria em todo o Brasil. São 16 mil bolsas para cursos em todas as áreas voltados ao desenvolvimento profissional, de educação de jovens e adultos (EJA) a pós-graduação, e pode ser utilizada pelo próprio entregador ou compartilhada com uma pessoa da sua família.