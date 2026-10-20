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SAÚDE DOS FAMOSOS

Carlos Alberto de Nóbrega será operado após problema cardíaco

Infecção viral agravou o quadro cardíaco do apresentador, internado em São Paulo

Brenda Roberta
Por
| Atualizada em
Imagem ilustrativa da imagem Carlos Alberto de Nóbrega será operado após problema cardíaco
Foto: Foto: Lourival Ribeiro/SBT

O apresentador e humorista Carlos Alberto de Nóbrega, de 90 anos, vai passar por uma cirurgia para implantação de um marca-passo no fim da tarde desta terça-feira, 20. A informação foi divulgada pelo SBT.

Inicialmente, o procedimento estava agendado para a tarde de segunda-feira ,19, mas acabou sendo adiado após uma melhora no estado de saúde do artista. Diante da evolução clínica, a equipe médica decidiu reavaliar a necessidade da intervenção.

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Carlos Alberto está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após ser diagnosticado com o vírus Coxsackie tipo 2. O diagnóstico foi confirmado após a realização de diversos exames no hospital.

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Família confirma agravamento de problema cardíaco

Em nota enviada à imprensa, a família de Carlos Alberto de Nóbrega confirmou o diagnóstico de infecção pelo vírus Coxsackie tipo 2 e explicou que a doença agravou o quadro de insuficiência cardíaca do apresentador.

Carlos Alberto de Nóbrega tem quase 40 anos de SBT

Carlos Alberto de Nóbrega integra o elenco do SBT desde abril de 1987, quando aceitou o convite de Silvio Santos para comandar um programa humorístico na emissora.

A atração recebeu o nome de A Praça É Nossa e se tornou um dos programas mais duradouros da televisão brasileira, acumulando quase quatro décadas de exibição.

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carlos alberto de nóbrega cirurgia SBT

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