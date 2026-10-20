Bolsa família em risco? Confira as regras que podem cancelar o seu pagamento

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O Bolsa Família pode ser cancelado sem aviso prévio? Se você recebe o benefício ou tem alguém na família inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), é importante ficar atento às regras de checagem do Governo Federal. O descumprimento de pequenas exigências de saúde e educação, por exemplo, pode travar o saque do benefício.

Para ajudar a evitar surpresas negativas ao olhar sua conta do Caixa Tem, o A Tarde preparou um guia prático com os motivos reais de bloqueio do Bolsa Família, com base nas informações oficiais do Ministério do Desenvolvimento Social.

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O que realmente faz você perder o Bolsa Família?

O cancelamento do benefício não acontece de forma abrupta sem que haja o descumprimento formal das regras do programa. As exigências são divididas entre compromissos de saúde, educação e atualização de dados. Confira um resumo das regras:

Falta de atualização cadastral (CadÚnico)

As informações da família no Cadastro Único devem ser atualizadas obrigatoriamente a cada 24 meses (2 anos), ou sempre que houver qualquer alteração na dinâmica familiar — como mudança de endereço, nascimento de filhos, falecimento ou alteração de renda. Se o prazo expirar sem atualização, o benefício entra em fase de averiguação e pode ser cancelado.

Descumprimento da frequência escolar

As famílias com crianças e adolescentes em idade escolar devem zelar pela presença regular nas aulas.

A exigência oficial é de no mínimo:

60% de frequência para crianças de 4 e 5 anos, e

75% para estudantes de 6 a 18 anos incompletos que ainda não concluíram a educação básica.

Em caso de mudança de escola, é importante comunicar ao setor responsável pelo Cadastro Único no município para fazer a atualização.

Vacinação e acompanhamento de saúde em atraso

É obrigatório manter atualizado o calendário nacional de vacinação das crianças, além do acompanhamento periódico de saúde (pesagem e medição de altura de menores de 7 anos nos postos de saúde).

No caso de gestantes, exige-se a comprovação das consultas de pré-natal.

A orientação é que, ao ser atendido por um profissional de saúde, a pessoa informe que é beneficiário do Programa Bolsa Família e apresente o seu NIS ou o CPF.

Superação do limite de renda

O requisito para se manter no programa é possuir renda familiar mensal de até R$ 218,00 por pessoa. Se um membro da família consegue emprego formal e a renda da casa aumenta, entra em ação a regra de proteção. Essa regra se aplica se a nova renda por integrante ficar entre R$ 218,00 e meio salário mínimo.

Nessa situação, a família não perde o benefício de imediato. Ela continua recebendo 50% do valor do auxílio pelo prazo de até 24 meses. O cancelamento só ocorre se a renda ultrapassar meio salário mínimo por pessoa ou após o fim dos dois anos da regra.

Irregularidades no CPF

CPFs suspensos, cancelados ou com divergências cadastrais graves na Receita Federal impedem o processamento e o saque do pagamento.

Outras regras do Bolsa Família

Além desses pontos, o governo federal já determinou que beneficiários do programa deverão realizar o cadastro biométrico obrigatório até o final de 2026 como filtro de segurança, enquanto a Câmara dos Deputados analisa propostas para ajustar o cálculo da renda em famílias com jovens aprendizes.

Como acontece de fato o cancelamento do Bolsa Família?

De acordo com informações oficiais, o descumprimento de regras do Bolsa Família gera efeitos de forma progressiva. Na prática, eles funcionam da seguinte forma:

Alerta/advertência: a família recebe uma mensagem no extrato de pagamento informando que foi identificado o não cumprimento de alguma condicionalidade por um de seus integrantes. Nessa situação, o benefício não é alterado.

a família recebe uma mensagem no extrato de pagamento informando que foi identificado o não cumprimento de alguma condicionalidade por um de seus integrantes. Nessa situação, o benefício não é alterado. Bloqueio: caso haja novo registro de não cumprimento, o benefício pode ficar temporariamente bloqueado por um mês. O valor poderá ser sacado no mês seguinte, juntamente com a nova parcela.

caso haja novo registro de não cumprimento, o benefício pode ficar temporariamente bloqueado por um mês. O valor poderá ser sacado no mês seguinte, juntamente com a nova parcela. Suspensão: em situações de recorrência, o benefício pode ser suspenso por dois meses. Nesse período, as parcelas não são geradas para pagamento.

em situações de recorrência, o benefício pode ser suspenso por dois meses. Nesse período, as parcelas não são geradas para pagamento. Cancelamento: em casos de não cumprimento contínuo ao longo do tempo, e conforme as regras do programa, o benefício poderá ser cancelado.

O que fazer para recorrer a um bloqueio do benefício?

O beneficiário pode solicitar recurso por não cumprimento de condicionalidades. Para isso, o Responsável Familiar deve procurar o setor responsável pelo Programa Bolsa Família no município, dentro do prazo estabelecido, podendo apresentar informações e documentos comprobatórios, quando necessário.

Em caso de recurso aceito, o efeito aplicado em razão do não cumprimento das condicionalidades será anulado.

Nesses casos, se o benefício tiver sido bloqueado, suspenso ou cancelado, as parcelas devidas poderão ser pagas nos meses seguintes, de forma retroativa.

Para recurso negado, o registro do efeito por não cumprimento permanecerá no histórico de acompanhamento da família.

Como conferir a situação e proteger o pagamento do Bolsa Família?

Para checar se o benefício está ativo ou se há pendências no cadastro, o cidadão deve utilizar os canais oficiais:

site oficial,

aplicativos Bolsa Família e Cadastro Único,

telefone 121 (Central do MDS) ou para o 111 (Atendimento da Caixa).

Se houver qualquer pendência, a orientação é procurar o posto do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do seu município para regularizar os dados.