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Bolsa família em risco? Confira as regras que podem cancelar o seu pagamento
Frequência escolar baixa e dados desatualizados são os principais motivos de bloqueio.
O Bolsa Família pode ser cancelado sem aviso prévio? Se você recebe o benefício ou tem alguém na família inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), é importante ficar atento às regras de checagem do Governo Federal. O descumprimento de pequenas exigências de saúde e educação, por exemplo, pode travar o saque do benefício.
Para ajudar a evitar surpresas negativas ao olhar sua conta do Caixa Tem, o A Tarde preparou um guia prático com os motivos reais de bloqueio do Bolsa Família, com base nas informações oficiais do Ministério do Desenvolvimento Social.
O que realmente faz você perder o Bolsa Família?
O cancelamento do benefício não acontece de forma abrupta sem que haja o descumprimento formal das regras do programa. As exigências são divididas entre compromissos de saúde, educação e atualização de dados. Confira um resumo das regras:
Falta de atualização cadastral (CadÚnico)
As informações da família no Cadastro Único devem ser atualizadas obrigatoriamente a cada 24 meses (2 anos), ou sempre que houver qualquer alteração na dinâmica familiar — como mudança de endereço, nascimento de filhos, falecimento ou alteração de renda. Se o prazo expirar sem atualização, o benefício entra em fase de averiguação e pode ser cancelado.
Descumprimento da frequência escolar
As famílias com crianças e adolescentes em idade escolar devem zelar pela presença regular nas aulas.
A exigência oficial é de no mínimo:
- 60% de frequência para crianças de 4 e 5 anos, e
- 75% para estudantes de 6 a 18 anos incompletos que ainda não concluíram a educação básica.
Em caso de mudança de escola, é importante comunicar ao setor responsável pelo Cadastro Único no município para fazer a atualização.
Vacinação e acompanhamento de saúde em atraso
É obrigatório manter atualizado o calendário nacional de vacinação das crianças, além do acompanhamento periódico de saúde (pesagem e medição de altura de menores de 7 anos nos postos de saúde).
No caso de gestantes, exige-se a comprovação das consultas de pré-natal.
A orientação é que, ao ser atendido por um profissional de saúde, a pessoa informe que é beneficiário do Programa Bolsa Família e apresente o seu NIS ou o CPF.
Superação do limite de renda
O requisito para se manter no programa é possuir renda familiar mensal de até R$ 218,00 por pessoa. Se um membro da família consegue emprego formal e a renda da casa aumenta, entra em ação a regra de proteção. Essa regra se aplica se a nova renda por integrante ficar entre R$ 218,00 e meio salário mínimo.
Nessa situação, a família não perde o benefício de imediato. Ela continua recebendo 50% do valor do auxílio pelo prazo de até 24 meses. O cancelamento só ocorre se a renda ultrapassar meio salário mínimo por pessoa ou após o fim dos dois anos da regra.
Irregularidades no CPF
CPFs suspensos, cancelados ou com divergências cadastrais graves na Receita Federal impedem o processamento e o saque do pagamento.
Outras regras do Bolsa Família
Além desses pontos, o governo federal já determinou que beneficiários do programa deverão realizar o cadastro biométrico obrigatório até o final de 2026 como filtro de segurança, enquanto a Câmara dos Deputados analisa propostas para ajustar o cálculo da renda em famílias com jovens aprendizes.
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Como acontece de fato o cancelamento do Bolsa Família?
De acordo com informações oficiais, o descumprimento de regras do Bolsa Família gera efeitos de forma progressiva. Na prática, eles funcionam da seguinte forma:
- Alerta/advertência: a família recebe uma mensagem no extrato de pagamento informando que foi identificado o não cumprimento de alguma condicionalidade por um de seus integrantes. Nessa situação, o benefício não é alterado.
- Bloqueio: caso haja novo registro de não cumprimento, o benefício pode ficar temporariamente bloqueado por um mês. O valor poderá ser sacado no mês seguinte, juntamente com a nova parcela.
- Suspensão: em situações de recorrência, o benefício pode ser suspenso por dois meses. Nesse período, as parcelas não são geradas para pagamento.
- Cancelamento: em casos de não cumprimento contínuo ao longo do tempo, e conforme as regras do programa, o benefício poderá ser cancelado.
O que fazer para recorrer a um bloqueio do benefício?
O beneficiário pode solicitar recurso por não cumprimento de condicionalidades. Para isso, o Responsável Familiar deve procurar o setor responsável pelo Programa Bolsa Família no município, dentro do prazo estabelecido, podendo apresentar informações e documentos comprobatórios, quando necessário.
Em caso de recurso aceito, o efeito aplicado em razão do não cumprimento das condicionalidades será anulado.
Nesses casos, se o benefício tiver sido bloqueado, suspenso ou cancelado, as parcelas devidas poderão ser pagas nos meses seguintes, de forma retroativa.
Para recurso negado, o registro do efeito por não cumprimento permanecerá no histórico de acompanhamento da família.
Como conferir a situação e proteger o pagamento do Bolsa Família?
Para checar se o benefício está ativo ou se há pendências no cadastro, o cidadão deve utilizar os canais oficiais:
- site oficial,
- aplicativos Bolsa Família e Cadastro Único,
- telefone 121 (Central do MDS) ou para o 111 (Atendimento da Caixa).
Se houver qualquer pendência, a orientação é procurar o posto do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do seu município para regularizar os dados.