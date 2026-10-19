Bolsa Família: pagamento com novos valores começa nesta segunda (19/10)

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Os pagamentos de outubro do Bolsa Família 2026 foram iniciados pela Caixa Econômica Federal nesta segunda-feira, 19. Os primeiros a receber serão os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) com final 1.

Este é o primeiro dia de pagamento com os valores reajustados pelo governo. O aumento, anunciado em 17 de setembro, elevou o piso do Bolsa Família de R$ 600 para R$ 691 e também ampliou os benefícios complementares.

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O dinheiro é disponibilizado nos últimos 10 dias úteis de cada mês, de forma escalonada. A exceção é o mês de dezembro, quando os pagamentos são antecipados.

Como saber a data correta de recebimento?

A família deve verificar o último dígito do NIS, impresso no cartão do programa, para saber a data correta de recebimento. Assim, é possível consultar o dia correspondente no calendário oficial de pagamentos.

Confira o calendário do Bolsa Família para outubro de 2026:

Final do NIS: 1 - pagamento em 19/10

Final do NIS: 2 - pagamento em 20/10

Final do NIS: 3 - pagamento em 21/10

Final do NIS: 4 - pagamento em 22/10

Final do NIS: 5 - pagamento em 23/10

Final do NIS: 6 - pagamento em 26/10

Final do NIS: 7 - pagamento em 27/10

Final do NIS: 8 - pagamento em 28/10

Final do NIS: 9 - pagamento em 29/10

Final do NIS: 0 - pagamento em 30/10

A previsão de pagamentos para os dois últimos meses do ano é:

Novembro: de 16/11 a 30/11;

Dezembro: de 10/12 a 23/12.

Com a mudança anunciada pelo governo, o Bolsa Família passou a prever o pagamento mínimo de R$ 691 por família.

A medida também elevou de R$ 142 para R$ 164 o chamado Benefício de Renda de Cidadania. Esse é o valor pago por integrante da família pelo programa.