POLÍTICA
Denúncia aponta fraude no Bolsa Família por mulher de vereador na Bahia
Acusada teria recebido R$ 22 mil em benefícios federais mesmo trabalhando na Prefeitura
O Ministério Público Federal (MPF) foi acionado para investigar o recebimento indevido de benefícios sociais federais por Iasmine da Paixão dos Santos, esposa do vereador de Acajutiba Leonardo Carvalho Souza, conhecido como “Leo Motorista” (PSD).
O portal A TARDE teve acesso aos documentos da representação que apontam que Iasmine permaneceu cadastrada no novo Bolsa Família e no programa Gás do Povo, mesmo compondo um núcleo familiar com renda mensal estimada em mais de R$ 11,6 mil.
Entre janeiro de 2024 e junho de 2026, Iasmine teria recebido 31 parcelas ininterruptas do Bolsa Família, totalizando R$ 22.960,00 repassados pelo governo federal, além do benefício do Gás do Povo concedido em março deste ano.
Mulher de vereador manteve duplo vínculo em Acajutiba
Dados extraídos das folhas de pagamento do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) mostram que Iasmine manteve vínculo empregatício com a Prefeitura de Acajutiba durante todo o período dos repasses.
Em 2024, atuou como assistente administrativa na Secretaria de Assistência Social — lotada justamente no CRAS, órgão encarregado do Cadastro Único (CadÚnico). Em 2025 e 2026, ocupou os cargos de facilitadora de oficina e auxiliar de classe, com salário de R$ 1.756,08 no último período.
Já o parlamentar atuou como motorista do município até o fim de 2024 e, a partir de janeiro de 2025, assumiu o mandato na Câmara Municipal, com subsídio fixado em cerca de R$ 9.900,00 mensais.
Entenda a regra sobre liberação do Bolsa Família
Para ter direito ao Bolsa Família, a regra exige renda per capita de até R$ 218,00. O salário de Iasmine, dividido pelos três dependentes informados ao cadastro, resulta em R$ 585 por pessoa — quase o triplo do teto.
Com o subsídio do vereador, a renda média da família alcança R$ 3.800,00 per capita, valor 17 vezes superior ao limite legal do programa.
A representação destaca ainda divergências cadastrais. Embora o casamento seja público e o parlamentar exiba a união e os dois filhos em suas redes sociais, Leonardo declarou-se “solteiro” e “agricultor” à Justiça Eleitoral durante o registro de sua candidatura.
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Reincidência
Este é o segundo caso de estrutura idêntica denunciado no legislativo local. Em agosto, representação similar apontou que a esposa do vereador Anselmo Oliveira dos Santos também mantinha benefícios voltados à extrema pobreza enquanto recebia salários do município, figurando o vereador como solteiro perante a Justiça Eleitoral.
Diante da repetição do padrão, o documento pede a apuração conjunta das denúncias e uma auditoria ampla no CadÚnico de Acajutiba.
Pedidos formais
A denúncia solicita ao MPF a abertura imediata de procedimento investigatório, a requisição do histórico completo do CadÚnico com o Ministério do Desenvolvimento Social e à Caixa Econômica Federal, além da suspensão cautelar dos pagamentos.
Pede-se também a devolução integral dos valores cobrados indevidamente aos cofres públicos e a responsabilização da gestão municipal por eventual omissão na fiscalização do cadastro durante os 31 meses de repasses.
Caso constatadas irregularidades fora da alçada federal, o documento prevê o envio do caso ao Ministério Público da Bahia (MP-BA) e ao TCM-BA.
A reportagemdp procurou, tanto o vereador quanto a Prefeitura de Acajutiba, e aguarda resposta aos questionamentos.