População reage à proposta de jornada de 12h: “Escravidão disfarçada”

Javier Milei amplia jornada e elimina pagamento de horas extras - Foto: Felipe Iruatã / Ag A Tarde

A proposta de reforma trabalhista apresentada pelo presidente argentino Javier Milei provocou forte reação popular e acendeu o debate sobre retrocessos nos direitos trabalhistas. O texto, que ainda está em fase de discussão, prevê o aumento da jornada de trabalho de oito para até 12 horas diárias — sem pagamento de horas extras, mas com a possibilidade de compensação mensal por meio de um banco de horas.

Críticas nas redes e nas ruas

Desde o anúncio, a medida tem sido duramente criticada por trabalhadores e sindicalistas, que consideram a proposta uma ameaça à dignidade laboral. Nas redes sociais, o termo “escravidão disfarçada” ganhou força e virou um dos assuntos mais comentados no país.

“Quem aguenta trabalhar 12 horas e depois viajar mais duas ou três para chegar em casa?”, escreveu um argentino na plataforma X (antigo Twitter). A fala ecoa o sentimento de grande parte da população, que enxerga na medida uma tentativa de mascarar a precarização do trabalho com o discurso de “modernização”.

Milei defende “adaptação aos novos tempos”

Em entrevista após a vitória nas eleições legislativas de meio de mandato, Milei justificou a proposta como parte de um plano econômico mais amplo.

“Temos um plano para reduzir 20 impostos e ampliar a base de arrecadação, mas antes é preciso modernizar o sistema trabalhista. Isso não significa perda de direitos, e sim adaptação aos novos tempos”, declarou o presidente.

Apesar do argumento de eficiência econômica, especialistas afirmam que a ampliação da jornada pode acentuar o desemprego e o esgotamento físico da classe trabalhadora.

“Trabalhar 12 horas não é sucesso, é escravidão”

Nas redes, a indignação cresce. Muitos argentinos compartilham relatos pessoais sobre as dificuldades de sobrevivência no mercado de trabalho.

“Aí eles vêm com aquela história de: ‘Por que você não economizou quando era jovem?’. Mas te fazem trabalhar como um escravo. Quando pedi um dia para ir ao médico, fui demitido. Agora, aos 30, não consigo outro emprego”, contou um internauta.

Outros foram ainda mais diretos:

“Trabalhar 12 ou 13 horas por dia não é sucesso, é escravidão disfarçada”, escreveu um usuário.

“A escravidão reduz significativamente os custos de mão de obra — e é isso que eles querem”, completou outro.

Reforma em debate

O texto ainda precisa ser analisado pelo Congresso argentino, mas já enfrenta resistência de sindicatos e de movimentos sociais. Para os críticos, a proposta representa um retrocesso nos direitos conquistados ao longo de décadas.

Enquanto o governo tenta vender a ideia de “modernização”, a população parece enxergar outra realidade: a de um país que corre o risco de normalizar jornadas exaustivas em nome de uma promessa de crescimento econômico.