SAÚDE

Adriane Galisteu é hospitalizada após sofrer lesão em academia

A apresentadora precisou ser levada às pressas ao hospital

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

06/10/2025 - 21:44 h
A famosa precisou de atendimento médico -

Adriane Galisteu passou por um susto neste fim de semana. A apresentadora do reality show ‘A Fazenda’, da Record TV, foi hospitalizada às pressas, após se lesionar na academia durante um exercício físico.

“Estou aqui na minha sacada olhando eles e hoje estou com um probleminha. Estou me arrastando um tiquinho. Eu fui treinar, fazer um agachamento e errei o peso. Deve ter dado algum enrosco com algum nervo. É uma dor chata. Não estou 100%, nunca tive essa dor. Uma dor que irradia assim na perna”, disse ela em seu perfil do Instagram.

A loira ainda explicou que a lesão foi ocasionada por um agachamento sumô. “Eu estava acostumada a fazer com 9 kg e peguei 11 kg. Eu tenho quase certeza que foi isso. Mas na hora eu não senti, eu senti depois que eu tomei banho, muito depois”, completou.

Estado de saúde

Apesar da ida ao médico, a famosa está bem e seguirá com seus compromissos de trabalho normalmente. A informação foi confirmada pela assessoria dela, em nota enviada ao portal de Leo Dias.

Gominho desabafa sobre moradia no Brasil: “Não tem vantagem, só desgraça"
Jovem adotado informalmente por Leonardo quebra o silêncio: “Sou eu"
Influenciadora faz seguro de R$ 2 milhões para partes íntimas

“Ela está gravando agora. Ela está bem e seguindo sua agenda. Não foi nada grave”, informou a equipe de comunicação dela, deixando claro que a lesão não atrapalhou a gravação do reality rural.

x