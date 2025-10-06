Gominho desabafa sobre moradia no Brasil: “Não tem vantagem, só desgraça"

O famoso foi assaltado recentemente - Foto: Reprodução | Instagram

Gominho usou suas redes sociais para desabafar sobre a moradia no Brasil, seu país natal. O apresentador contou que foi assaltado recentemente e listou as desvantagens de seu brasileiro e conviver com a insegurança do país.

“Ainda tô com medo de ser assaltado. A gente fala que morar no Brasil é tão bom, né? A única vantagem de morar no Brasil é o SUS e as praias. De resto, não tem vantagem nenhuma. Juro, só desgraça”, disse ele.

O famoso ainda explicou que os ladrões levaram todo o dinheiro que havia em suas contas bancárias e fizeram empréstimos de valores altos em seu nome, mesmo com as contas bloqueadas para acesso apenas com senha ou sistema Face ID.

Luto e roubo

Durante o desabafo, Gominho também comparou a dor da perda do dinheiro com o luto pela morte de grandes amigas, como a cantora Preta Gil. Ele confessou que nada mais o abala após a partida das pessoas queridas.

“Muita gente me perguntando assim: 'Nossa, mas você está tão calmo, né? Pegaram o seu dinheiro todo. Que nem era muito. Eu perdi duas amigas em menos de dois meses. Perdi a Preta e, depois de um mês, perdi minha grande amiga de infância”, revelou.

“Então, eu sei que estou sem dinheiro, que deu merda, mas não vou ficar me desesperando, não. Tem sempre coisa pior. Perder um amigo sempre é pior. O dinheiro a gente corre atrás”, completou.

Por fim, o comunicador confessou que estava com suspeita de conjuntivite nos olhos e precisou cancelar seus compromissos do dia. “Desde ontem a tarde começou [a irritação no olho]. Eu tô numa... Tô ótima”, concluiu.