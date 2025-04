Amiga de Preta Gil fala sobre rede de apoio após nova internação

Preta Gil foi diagnosticada com câncer no intestino em janeiro de 2023 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Amiga próxima de Preta Gil, DJ Ju de Paulla foi às redes sociais destacar a importância da rede de apoio que tem acompanhado a cantora desde o início de sua luta contra o câncer. O relato foi feito na última sexta-feira, 4.

Em uma publicação no X, antigo Twitter, a influenciadora refletiu sobre a união dos amigos e familiares em prol da recuperação de Preta Gil. A declaração veio após Ju de Paulla compartilhar uma matéria que abordava o papel ativo dos amigos da artista durante seu tratamento oncológico.

Em seu relato, a DJ expressou o impacto do suporte coletivo: “Nossa rede de apoio sempre esteve presente para qualquer situação, mas enfrentar o câncer tem sido uma experiência completamente nova. Sem essa união, não teríamos conseguido sustentar essa luta incansável ao lado da Preta nesses últimos dois anos.

Ela ainda enfatizou a necessidade de autocuidado para garantir o suporte adequado à cantora. “Nosso lema é: primeiro cuidamos de nós mesmos para poder cuidar dela com todo o amor. Isso só é possível graças à organização e divisão de tarefas entre todos nós”, explicou Ju de Paulla.

Confira postagem da amiga de Preta Gil:

que fofo!! nossa rede de apoio sempre foi ativa para qualquer assunto, mas passar por uma luta contra o câncer de fato tem sido inédito. sem essa rede a gente jamais conseguiria vir lutando incansavelmente esses dois anos junto com a preta. nosso lema é: cuidar da gente primeiro… https://t.co/N3eSumRbBJ — jude (@judepaulla1) April 4, 2025

Por que Preta Gil foi internada novamente?

A cantora voltou a ser internada em um hospital no Rio de Janeiro, no dia 1º de abril, duas semanas após receber alta devido a uma infecção urinária. Em comunicado oficial, foi esclarecido que a cantora está bem.

Preta Gil precisou ser hospitalizada para realizar exames e receber medicações que só podem ser administradas em ambiente hospitalar devido ao fato de ser uma paciente oncológica. A previsão é que ela receba alta nos próximos dias.

Qual o estado de saúde de Preta Gil?

Preta Gil foi diagnosticada com câncer colorretal em janeiro de 2023, um tipo de tumor que afeta o cólon e o reto, partes do intestino grosso. "Comecei a quimioterapia em janeiro. No quinto ciclo, em abril, tive uma sepse, fui parar na UTI e quase morri", relatou a cantora em sua autobiografia, “Preta Gil: os primeiros 50”.