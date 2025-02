Ana Maria mostra ferimento depois de ser internada às pressas

Ana Maria Braga explicou incidente em sua conta pessoal do Instagram - Foto: Reprodução

A apresentadora Ana Maria Braga foi picada por um escorpião na noite deste sábado, 1°, após pisar no animal em sua fazenda em Bofete (SP), onde foi hospitalizada.

A global foi atendida em um hospital de Botucatu (SP) e explicou sobre a picada que levou em vídeo publicado em suas redes sociais.

“Realmente, eu pisei num escorpião. Já imaginou um negócio desses? Olha a situação. Amanhã eu conto. Mas tô bem, tô em casa”, explicou Ana Maria Braga em sua conta pessoal no Instagram.

A apresentadora afirmou que dará detalhes do incidente amanhã, no programa Mais Você, além de falar sobre a "onda” de escorpiões registrada neste período do ano.