Andressa Suita grávida? Pai da modelo revela mais do que devia

Em fotos publicadas nas redes, Andressa apareceu com a mão na barriga - Foto: Reprodução | Instagram

Os fãs de Andressa Suita e Gusttavo Lima estão curiosos após uma possível terceira gravidez da modelo e influenciadora, de 37 anos. Em fotos publicadas nas redes sociais, Andressa apareceu com a mão na barriga — gesto repetido pela irmã, Luara Suita, que também colocou as mãos sobre o ventre da mulher do sertanejo, de 35 anos.

Mas foi o pai da modelo, Itamar Suita, quem acendeu de vez os rumores. Discretamente, ele atualizou a biografia do Instagram e passou a se descrever como "Vovô do ano!", o suficiente para os seguidores enxergarem o recado como uma confirmação velada da vinda de mais um herdeiro.

“Se o vovô colocou na bio, pode ser sim uma nova gravidez”, comentou uma internauta. “Ela está mesmo com cara de gravidinha”, disse outra. “Agora vem uma menininha!”, apostou mais uma fã.

| Foto: Reprodução | Instagram

Andressa e Gusttavo já são pais de Gabriel, de 7 anos, e Samuel, de 6.

Marçal aposta em apoio de Gusttavo Lima à Presidência em 2026

Empresário e ex-candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal tem dito a aliados que o cantor Gusttavo Lima, apesar de ter desistido da candidatura ao Palácio do Planalto, não vai ficar neutro em 2026 e tende a apoiar um nome do campo conservador.

Marçal, que já se lançou pré-candidato à Presidência da República, tem apostado que ele pode ser esse nome. O empresário compartilha o mesmo espectro ideológico do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), outro nome que também surge como opção no grupo político. Os dois são amigos do cantor sertanejo.