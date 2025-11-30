Menu
ENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Angélica comemora 52 anos com topless nos Lençóis Maranhenses

Apresentadora da Globo curtiu destino paradisíaco

Redação

Por Redação

30/11/2025 - 8:55 h
Angélica nos Lençóis Maranhenses
Angélica nos Lençóis Maranhenses

A apresentadora Angélica está curtindo a comemoração dos seus 52 anos em viagem aos Lençóis Maranhenses e aproveitou o cenário paradisíaco para ter liberdade e fazer um topless, dispensando a parte de cima do bíquini. O clique foi compartilhado com os seus seguidores no Instagram.

Angélica aproveitou o momento a sós com o marido e apresentador da TV Globo, Luciano Huck, para celebrar seu aniversário nos Lençóis Maranhenses. No post, ela agradeceu pelos dias de descanso.

“Dias felizes celebrando a vida, enquanto a natureza me presenteia com paz, beleza e alegria. Atins… que lugar mágico, cheio de energia boa e seu povo tão amoroso. Obrigada, Lençóis Maranhenses, e a todos que fizeram esses dias do meu aniversário tão especiais. E, principalmente, ao meu amor @lucianohuck”, escreveu.

Daniel Cady aparece sem camisa após divórcio com Ivete Sangalo
Influenciador famoso revela cirurgia íntima: "Ficar mais apertadinho"
Angélica expõe truque para não fazer amor com Luciano Huck

Veja as fotos de Angélica

Angélica fez topless nos Lençóis Maranhenses
Foto: Reprodução / Instagram
x