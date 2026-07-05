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ENTRETENIMENTO

Antonia Fontenelle tem contas penhoradas em ação judicial de ex-global

Influenciadora já havia sido intimada em setembro de 2025

Luiza Nascimento
Por
Antonia Fontenelle
Antonia Fontenelle - Foto: Reprodução

A influenciadora Antonia Fontenelle terá a penhora online de contas e ativos financeiros, após autorização da 4ª Vara Cível da Barra da Tijuca. A decisão cumpre a sentença de uma ação por danos morais movida pela atriz Giselle Itié, famosa por trabalhos na Globo e na Record.

Como a defesa da artista informou que Fontenelle não realizou o pagamento voluntário da dívida no prazo legal, o bloqueio foi determinado pela juíza Bianca Nigri. Ela já havia sido intimada em setembro de 2025.

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Além disso, Antonia tentou reverter a situação por meio de um agravo de instrumento, o que a Justiça considerou "manifestamente inadmissível".

A penhora visa garantir o pagamento de R$ 109.985,30, valor que resulta da atualização da condenação original, que era de R$ 50 mil. No entanto, houve multa de 10% e honorários de execução de também 10%.

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Giselle Itié
Giselle Itié - Foto: Divulgação

Entenda a disputa judicial entre Antonia Fontenelle e Giselle Itié

Itié entrou na Justiça contra Fontenelle em 2021, após uma série de publicações ofensivas feitas pela influenciadora nas redes sociais. Na época, atriz relatou ter sofrido assédio de um diretor de novelas no início de sua carreira.

Em resposta, Fontenelle reagiu com vídeos atacando a rival, inclusive com comentários xenofóbicos. Em uma das publicações, a influenciadora chegou a mandar Giselle "voltar para o seu país", pois ela nasceu no México.

Além da indenização financeira, Fontenelle foi condenada a excluir os vídeos ofensivos e realizar uma retratação pública no Instagram. Com a ausência de pagamento voluntário e o esgotamento de recursos, a Justiça agora avança para a expropriação de bens para satisfazer o crédito da atriz.

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Antonia Fontenelle giselle itié justiça

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