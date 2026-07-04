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DEU RUIM

Perfis de Viih Tube são desativados após polêmica com empregados

A influenciadora foi criticada após criar um reality show com os empregados

Franciely Gomes
Por
A famosa foi duramente criticada na web
A famosa foi duramente criticada na web - Foto: Reprodução | Instagram

O reality show amador de Viih Tube continua gerando consequências graves para a ex-BBB. Após ser ivestigada pelo MPT, a influenciadora digital teve seus perfis no Instagram, TikTok e Youtube desativados temporariamente.

A ausência das contas foi percebida pelos internautas, que recentemente fizeram duras críticas à famosa após a divulgação dos primeiros episódios do programa “As Patroas”, que exibia uma competição entre os funcionários de Viih Tube para conquistar um prêmio em dinheiro.

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Nas gravações, alguns empregados eram submetidos a pegar moedas em locais insalubres, como vaso sanitário e lixo sujo do banheiro, o que provocou a ira de órgãos públicos voltados ao trabalho.

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Pronunciamento Viih Tube

Ciente da repercussão do caso, Viih Tube chegou a se pronunciar sobre o assunto. Em seu perfil do Instagram, ela alegou que a intenção do programa era gerar um debate voltado para a crítica social das jornadas excessivas de trabalho.

Em um trecho do vídeo, ela afirmou que também visava atrair maia visibilidade para a pauta do fim da escala 6x1, que tem sido amplamente discutida no Senado. “A nossa intenção era, sim, chamar a atenção para falar sobre a escala 6x1, que nós somos contra. Porém, eu não imaginava que tomaria a proporção que tomou”, disparou.

“Eu sei também do risco. A gente já sabia desde o início, porque reality com pessoas que têm relação de trabalho com você… De qualquer forma, o Ministério do Trabalho pode fazer uma fiscalização. É direito deles, porque realmente mistura as coisas”, assumiu.

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Tags

entretenimento polêmica Viih Tube

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