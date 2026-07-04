DEU RUIM
Perfis de Viih Tube são desativados após polêmica com empregados
A influenciadora foi criticada após criar um reality show com os empregados
O reality show amador de Viih Tube continua gerando consequências graves para a ex-BBB. Após ser ivestigada pelo MPT, a influenciadora digital teve seus perfis no Instagram, TikTok e Youtube desativados temporariamente.
A ausência das contas foi percebida pelos internautas, que recentemente fizeram duras críticas à famosa após a divulgação dos primeiros episódios do programa “As Patroas”, que exibia uma competição entre os funcionários de Viih Tube para conquistar um prêmio em dinheiro.
Nas gravações, alguns empregados eram submetidos a pegar moedas em locais insalubres, como vaso sanitário e lixo sujo do banheiro, o que provocou a ira de órgãos públicos voltados ao trabalho.
Leia Também:
Pronunciamento Viih Tube
Ciente da repercussão do caso, Viih Tube chegou a se pronunciar sobre o assunto. Em seu perfil do Instagram, ela alegou que a intenção do programa era gerar um debate voltado para a crítica social das jornadas excessivas de trabalho.
Em um trecho do vídeo, ela afirmou que também visava atrair maia visibilidade para a pauta do fim da escala 6x1, que tem sido amplamente discutida no Senado. “A nossa intenção era, sim, chamar a atenção para falar sobre a escala 6x1, que nós somos contra. Porém, eu não imaginava que tomaria a proporção que tomou”, disparou.
Após virar alvo de investigação, Viih Tube afirma que reality com funcionários foi criado para provocar um debate sobre a escala 6x1:— poponze (@poponze) July 2, 2026
“A data de postagem do reality foi proposital, porque o dia 1º foi o dia em que a escala 6x1 foi discutida no Senado. A nossa intenção era, sim,… pic.twitter.com/V8qtHs8i5n
“Eu sei também do risco. A gente já sabia desde o início, porque reality com pessoas que têm relação de trabalho com você… De qualquer forma, o Ministério do Trabalho pode fazer uma fiscalização. É direito deles, porque realmente mistura as coisas”, assumiu.