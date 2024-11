Após internação, Ed Gama revela porque foi parar no hospital

Ed Gama foi hospitalizado em São Paulo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O apresentador Ed Gama usou o seu perfil no Instagram nessa sexta-feira, 15, para explicar o motivo de sua internação em São Paulo. Ele revelou que foi hospitalizado após uma cólica renal, mas recebeu alta ontem.

Leia também:

>> Justiça avança em ação milionária contra Gisele Bündchen

>> Viih Tube faz primeiro pronunciamento após sair da UTI: “Chorei tanto”

>> Com duas brasileiras, Miss Universo 2024 aposta na diversidade

Em um vídeo publicado na rede social, ele aparece com touca e avental hospitalar e dança enquanto segura a haste do soro. Em seguida, aparece em casa. “A alta veio. Eu venci a pedra no rim”, escreveu Ed na legenda.

Em outras imagens, ele aparece segurando a pedra que foi retirada de seu rim. “De boas no hospital brincando de Pedra x Papel x Tesoura”, escreveu na legenda.