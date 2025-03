Atriz global diz que maconha ajudou criatividade em cena: "Medicinal" - Foto: Divulgação

A atriz global Alice Carvalho, conhecida por seu papel em 'Cangaço Novo' e prestes a estrear em 'Guerreiros do Sol', da Globoplay, falou sobre sua relação com a maconha e os psicodélicos em entrevista à revista Breeza. Segundo a artista, o uso da cannabis vai além do recreativo e pode ser adaptado conforme as demandas do trabalho.

Durante gravações intensas, Alice prefere o óleo da planta para manter o foco, mas revelou que, em alguns momentos, a maconha foi essencial para sua criatividade. “Foi medicinal”, contou, ao lembrar de uma cena musical em que conseguiu tocar sanfona com mais fluidez após alguns tragos. Ela também afirmou que sua relação com a cannabis mudou ao longo dos anos, tornando-se mais consciente e equilibrada.

Além de relatar sua experiência pessoal, a atriz defendeu que a discussão sobre a liberação das drogas deve ir além do uso individual.