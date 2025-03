Bethânia reclama de som em apresentação de turnê no Rio de Janeiro

Caetano Veloso subiu ao palco e a apresentação seguiu e encerrando o show ao lado da irmã. - Foto: João Cotta | Globo

Durante o penúltimo show da turnê conjunta dos cantores e irmãos, Maria Bethânia e Caetano Veloso, na noite deste sábado, 15, no Rio de Janeiro, a cantora de 78 anos precisou interromper a apresentação na 'Farmasi Arena', por problemas técnicos no som.

Enquanto cantava 'As Canções que Você Fez pra Mim', Bethânia reclamou: "Está tudo errado aqui no som. Não dá para cantar com esse som". Após isso, levantou a voz e interrompeu a música: "Me respeitem! Eu não vou cantar com esse som". A apresentação parou e Bethânia foi aplaudida pelo público.

O show ficou parado por alguns minutos, enquanto a cantora, irritada, dialogava com a equipe técnica. Betânia deu explicações à plateia que o microfone havia sido trocado e que o retorno do som estava "péssimo".

Bethânia pediu que chamassem Caetano "para fazer o final do show". Ao ouvir os lamentos da plateia, disse: "Não posso fazer o solo se não tenho voz. Sou uma cantora, eu não tenho outra coisa se não minha voz. Eu sinto muito. É uma vergonha, no Rio de Janeiro, a gente voltar e acontecer isso."

A cantora continuou com a apresentação de As Canções, porém pulou 'Negue', a qual tem hábito de colocar no repertório como a última música do segmento solo. Caetano Veloso subiu ao palco e a apresentação seguiu e encerrando o show ao lado da irmã.