BBB 25: Guilherme espiona Eva e Renata e ouve conversa sobre Paredão

- Foto: Reprodução | TV Globo

Guilherme não pensou duas vezes antes de usar a Central do Líder para espionar Eva e Renata na manhã deste domingo, 16, no BBB 25. O brother percebeu que as sisters ficaram em silêncio ao notá-lo por perto e decidiu se retirar discretamente para escutá-las sem que soubessem.

No diálogo, as bailarinas analisavam a formação do Paredão que acontece na noite de hoje e especulavam sobre o impacto do Poder Curinga, conquistado recentemente por Vinícius. Um dos principais receios de ambas era a possibilidade de serem indicadas diretamente para a berlinda.



Eva comentou que, apesar de manter um relacionamento cordial com Vinícius, sabe que eles estão em lados opostos no jogo. Por isso, pretende conversar com ele e outros participantes com quem já teve proximidade para entender melhor o rumo da votação.

Durante a conversa, Guilherme também ouviu Eva falar sobre sua relação com Aline Patriarca. "Conversei muito com ela no dia que você estava na Prova do Líder e falei tudo que eu achava: 'Você tem personalidade forte, teu problema é não conseguir escutar o outro lado'", disse a sister.

Eva ainda criticou o comportamento de Aline, insinuando que a policial baiana buscava motivos para criar atrito. "Muito nítido que ela ficava procurando motivo para encher teu saco, para implicar contigo", afirmou.

Renata concordou, acrescentando que a insistência da rival em mirá-la dentro do jogo não fazia sentido. "Achava uma coisa desconexa o tanto de mira para mim, de vários assuntos", declarou.