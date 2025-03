BBB 25: Aline chora e desabafa após atitude polêmica de Eva e Renata

Tadeu Schmidt havia comunicado que Aline enfrentaria a "carga máxima" no Castigo do Monstro - Foto: Reprodução | TV Globo

Aline Patriarca não conteve a emoção e foi às lágrimas durante o Castigo do Monstro na madrugada deste domingo, 16, no BBB 25. A policial desabafou com aliados sobre como se sentiu humilhada pelas atitudes de Eva e Renata, que, segundo ela, debocharam de seu sofrimento.

A sister enfrentou um grande desafio ao precisar pescar mil peixes à beira da piscina, uma tarefa exaustiva que durou quase três horas. Enquanto tentava cumprir a missão, Aline interpretou as gargalhadas das bailarinas como uma provocação e ficou visivelmente incomodada.



"No Monstro de ninguém... Ninguém fica nessa gargalhada toda. Ninguém. O assunto pode ser o que for, ninguém fica debochando", desabafou a policial em conversa com Delma, Guilherme e Vinícius, sem citar diretamente o nome das adversárias.

Tadeu Schmidt havia comunicado que Aline enfrentaria a "carga máxima" no Castigo do Monstro, o que aumentou sua frustração. Durante o bate-papo, Guilherme opinou sobre a postura de seus rivais e disse que, no lugar deles, não se aproximaria de alguém com quem já teve embates. "Ia ficar perto para quê, se eu tenho embate com a pessoa?", questionou.

Vinícius também reforçou a importância do respeito nesses momentos. Mais tarde, quando foi chamada novamente para cumprir a punição ao lado de Vinícius, Aline não segurou o choro e demonstrou estar completamente abalada pela situação.