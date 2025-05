Bia Miranda atualiza estado de saúde da filha na UTI

Bia Miranda após dar à luz a bebê - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Bia Miranda usou suas redes sociais para atualizar o estado de saúde de sua filha, Maysha, que nasceu prematura na noite desta quarta-feira, 23. A influenciadora contou que a garotinha segue entubada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde foi legada logo após o nascimento.

“Estou acordada desde às 8h da manhã. Não tinha pegado no celular, não dormi direito esta noite. A primeira noite no hospital é toda hora enfermeira [entrando no quarto], então você não consegue descansar. Talvez eu fique aqui até amanhã. A médica falou que já vai me dar alta. Ela me dando alta, não vou poder ficar aqui. Vou ter que vir todo dia para ver a Maysha”, disse ela.

“Já fui lá ver ela. A enfermeira falou que a bichinha é braba. Ela foi tocar na bichinha e [a Maysha] gritou. Ela nem chorou igual uma recém-nascida, ela deu um berro. Não encosta em mim. Minha filha, né, gente? Minha cria”, completou.

No dia anterior, logo após o parto, Bia havia explicado que a bebê não nasceu com nenhum problema e ficará internada até ganhar peso. “Graças a Deus ela não nasceu com nenhum problema. Só nasceu pequenininha e prematura. Isso é um motivo sim para ficar preocupada, mas é uma preocupação a menos, ela só tá pequenininha mas ela vai conseguir se recuperar… Vai demorar? vai, mas não tem problema eu venho visitar ele todo dia na UTI”, disparou.