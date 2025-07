Brotheragem? Nattan pega em parte íntima de rapaz durante show

O cantor viralizou na web após o ocorrido - Foto: Reprodução | Instagram

Nattan viu seu nome envolvido em uma polêmica nesta semana. O cantor brincou com um cinegrafista durante seu show em Petrolina, Pernambuco, e acabou tocando nas partes íntimas do rapaz.

Durante a ocasião, o artista empinou o bumbum e perguntou ao público: “Cadê a cobra?”. Em seguida, ele passou a mão por cima da calça do rapaz, que ficou visivelmente constrangido com a atitude inesperada.

GENTE? Nattanzinho apalpa as partes íntimas de cinegrafista durante show. pic.twitter.com/NMX4gou2Kf — poponze (@poponze) July 3, 2025

O momento acabou viralizando nas redes sociais e rendeu uma série de comentários dos internautas, que chegaram até a acusar o famoso de assédio. “Não sabia que assédio mudou de nome e agora se chama brincadeira”, disparou um.

“Eu só digo uma coisa: ele é bissexual e já ficou no off com tanto gay... Particularmente, eu acho ele um gostoso”, afirmou outro. “Certamente uma liberdade entre amigos, ele aproveitou que o cara tava com a mão ocupada e se vingou”, defendeu um terceiro.

Papai do ano

Vale lembrar que Nattan namora a influenciadora Rafa Kalimann e está à espera de sua primeira filha com ela, que se chamará Zuza, em homenagem a sua avó, que faleceu em abril deste ano.

O anúncio da gravidez foi feito através de um post nas redes sociais do artista. “Tem mais um coraçãozinho batendo aqui”, escreveu ele na legenda da publicação, exibindo o momento da descoberta da gestação.

No post, o casal lê cartas românticas um para o outro e a morena conta que está à espera do herdeiro do casal. “Você está grávida? Esse é o momento mais feliz da minha vida. Pega aqui no meu coração, Rafaella. Só preciso te abraçar. Me abraça. Meu Deus, Rafaella. A gente vai ter um filho! A gente vai ter um filho! Meu Deus do céu, eu sabia que eu estava sentindo”, disparou Nattan, visivelmente emocionado.