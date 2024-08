Bruna Louise rebate Kéfera após exposição de suposto flerte

Kéfera detalhou a suposta paixão que Bruna Louise sentia por ela - Foto: Reprodução | Redes sociais

Após uma entrevista de Kéfera Buchmann repercutir nas redes sociais devido a um trecho polêmico, em que ela expõe o que motivou o fim da sua amizade com a comediante Bruna Louise, a humorista também não ficou por baixo. Louise aproveitou o seu stand-up para abordar o término da amizade.

>> Kéfera causa polêmica ao expor motivo do afastamento de Bruna Louise

Depois que a influenciadora revelou o suposto motivo do afastamento entre as ex-amigas, Louise contou que enviou novas mensagens e ainda ironizou a situação. "Eu posso provar numericamente para vocês: sou top 3 de comediantes de stand-up que mais vendem ingressos no Brasil. Em uma profissão onde os homens dominam, eu tenho muito orgulho disso. E o que é que vira notícia? Eu confundindo as coisas", declarou.

>> Klara Castanho derrota famosa em processo após adoção exposta

>> “Estupro culposo”: ação contra juiz do caso Mariana Ferrer é arquivada

"Saiu em tudo quanto é lugar, isso que me deixou em choque. Não era para ter rolado essa exposição. DM é uma coisa pessoal, vocês sabem", acrescentou a humorista.

Bruna comentou sobre uma suposta mensagem que teria enviado a Kéfera após a atriz participar do “De Frente com Blogueirinha", onde comentou sobre o afastamento das duas na época em que eram melhores amigas.

>> Andressa Urach se manifesta sobre 'aposentadoria' dos vídeos de sexo

"Eu aproveitei que minha DM está pronta para ser exposta e mandei uma DM hoje. Mandei um: 'Oi, sumida. Acho que você não devia ter feito isso comigo, você é muito maior do que isso. Mas aproveitando o contato, que tal, cinco minutos sem perder a amizade? Você, Kér, fera?'", concluiu Bruna.