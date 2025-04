Bullying? Ex-Chiquititas entram em discordância sobre bastidores

Júlia Gomes relatou que se sentia ignorada pelos colegas - Foto: Reprodução | Instagram

A atriz Júlia Gomes, 23, reacendeu memórias dos bastidores da novela Chiquititas do SBT ao afirmar que sofreu exclusão por parte do elenco infantil durante as gravações.

Em entrevista ao programa 'Hora do Date', ela relatou que se sentia ignorada pelos colegas. "Quando eu entrava, era um silêncio. Aí eu saía da sala, todo mundo se divertindo". Segundo Júlia, sua experiência anterior em outra emissora e o fato de atuar desde pequena podem ter contribuído para esse distanciamento.



Júlia Gomes revelou que se sentia excluída pelo elenco de “Chiquititas”:



"Me excluíam do elenco. Hoje é uma coisa que não tô nem aí, mas na época era muito forte para mim. (…) Quando eu entrava, era um silêncio. Aí eu saía da sala, todo mundo se divertindo."

No entanto, sua versão foi contestada por ex-colegas de elenco. A atriz Gabriella Saraivah, que interpretou Tati na trama, rebateu as declarações em um vídeo nas redes sociais. "É fácil se fazer de coitada e não contar o que você fazia para não ser amada por todos", afirmou, insinuando que Júlia teve comportamentos pouco empáticos.

Gabriella também trouxe à tona um episódio específico, no qual Júlia teria humilhado uma colega ao criticar sua roupa. "Ela falou: 'Nossa, que coisa de pobre. As minhas são dos Estados Unidos'".

Gabriella Saraivah se manifestou após Júlia Gomes dizer que se sentia excluída em ‘Chiquititas’:



"É fácil se fazer de coitada e não contar o que você fazia para não ser amada por todos. Falou para outra integrante: 'De onde é sua roupa?', aí a pessoa respondeu e ela: 'Nossa,…

A atriz Anna Livya, outra ex-integrante do elenco, reforçou o relato e compartilhou sua própria experiência. "Ela me humilhou por ser 'pobre' porque estava usando uma blusa que, segundo ela, era marca de pobre. Eu chorei e fiz terapia por meses por conta disso". A peça, na verdade, era de uma marca de luxo, Dudalina, e havia sido um presente.