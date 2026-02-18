Menu
ATOR OU PILOTO?

Caio Castro avalia mudança de carreira: "Podem me ver como ator pra sempre"

Ator se dedica atualmente exclusivamente ao automobilismo

Bruno Dias e Victoria Isabel

Por Bruno Dias e Victoria Isabel

18/02/2026 - 7:21 h | Atualizada em 18/02/2026 - 8:00

Caio Castro
Caio Castro -

Curtindo o Carnaval de Salvador, o ator Caio Castro comentou sobre sua trajetória profissional e a mudança na carreira de ator para se dedicar exclusivamente ao automobilismo.Em entrevista, ele refletiu sobre suas escolhas e reafirmou que sempre pode ser visto como ator, mesmo com o foco atual em outras áreas.

“Acho que vocês podem me ver como ator pra sempre. Eu construí meu nome, mudei minha vida. Durante 18 anos me dediquei à atuação. Atualmente me dedico ao automobilismo. Mas pode me ver como ator pra sempre. Meu passado não me define, mas ele me mostra bastante que eu sou”.

Caio também falou sobre sua relação com a Bahia e a região de Morro de São Paulo. Ele contou que frequenta o estado há muitos anos e que tem um carinho especial pelo local, onde até possui uma casa.

“Eu venho muito pra Bahia. O primeiro lugar que eu viajei de ano novo, que eu fiz uma viagem pra comemorar e celebrar o ano novo, foi aqui pra Morro São Paulo. Então é um lugar que eu já venho há muitos anos. Fiz bons amigos, tenho boas memórias, gosto muito do lugar. Achei justo ter uma casa ali, já que eu vou bastante e tal. Então tem um carinho especial por Morro”, contou.

Leia Também:

Tá com ressaca? veja 3 dicas para combatê-la após o Carnaval
Vai chover no Arrastão? Confira a previsão para esta quarta em Salvador
Pé inchado e peso extra? Veja como recuperar o corpo após o Carnaval

Sobre se tem pretensão de morar em Salvador algum dia, ele destacou que apesar de gostar muito do lugar, ele não se vê saindo de São Paulo.

“Eu morei aqui em Salvador em 2015. Morei quase meio ano aqui. Vim fazer um filme, obviamente, foi o que me trouxe. Mas não tenho pretensão porque a minha família está em São Paulo”.

Tags:

automobilismo Caio Castro Carnaval de Salvador morro de são paulo São Paulo trajetória profissional

