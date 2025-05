Cantor interrompe trio e dispara contra Mari Fernandez na Micareta: “Ela tem que respeitar"

Cantor interrompeu a apresentação para se posicionar - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um momento de tensão tomou conta do circuito Maneca Ferreira, na Micareta de Feira. O cantor do tradicional bloco afro Nelson Mandela, com 36 anos de história, fez um protesto ao vivo contra a cantora Mari Fernandez, após um desentendimento com a aproximação dos trios.

Segundo informações do perfil O Melhor de Feira, o episódio aconteceu no primeiro dia da festa, na quinta-feira, 1º. De acordo com o artista, o som do trio de Mari interrompeu a performance dos percussionistas do bloco, o que gerou indignação por parte dos organizadores e integrantes. O cantor interrompeu a apresentação para se posicionar.

“Quem é Mari Fernandez diante do bloco Nelson Mandela?”, questionou o cantor

Visivelmente incomodado, o cantor fez um discurso direto: “'Motô', segura o carro, porque quem é Mari Fernandez diante do bloco afro Nelson Mandela? O trio vai ficar aqui parado esperando ela colar com a gente, porque eu quero trocar uma ideia com ela.”

E completou: “Ela tem que respeitar Feira de Santana. Os pagadores de impostos somos nós. Ela tem que respeitar os blocos afro de Feira de Santana. Isso não pode acontecer.”

Durante o desabafo, o cantor também mencionou a história e importância cultural do bloco. O Nelson Mandela, fundado há 36 anos, é símbolo da resistência e valorização da identidade negra em Feira de Santana, e sua presença na micareta tem papel central na diversidade cultural da festa.

Apesar do clima tenso, o cantor decidiu retomar o percurso do trio, em consideração ao público presente nos camarotes e nas ruas. A produção de Mari Fernandez ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido. Confira o momento: