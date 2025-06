Carolina Dieckmann cai no choro ao falar sobre saúde de Preta Gil

Craolina e Preta são amigas há mais de 25 anos - Foto: Reprodução | Instagram

Uma das melhores amigas de Preta Gil, Carolina Dieckmann falou abertamente sobre o tratamento oncológico da cantora, que está morando nos Estados Unidos atualmente. A atriz global revelou que a artista iniciou o tratamento nesta quinta-feira, 11, e desejou boas vibrações para ela.

“Hoje é um dia muito emocionante para mim, Patrícia. Eu queria dar um outro recado aqui. Posso? Aproveitando que eles já me soltaram... Hoje a Preta começa um novo momento no tratamento dela lá nos Estados Unidos”, disse ela, durante sua participação no programa Encontro com Patrícia Poeta, da TV Globo.

“E eu queria pedir para todo mundo que gosta da Preta para botar aquela força, aquela energia, aquela oração, seja no que você acredita. A gente está muito confiante. Então hoje eu estou chorona”, completou.

Carolina manda recado pra amiga Preta Gil. Força Preta! A cura é sua! ♥️🙌🏼🙏🏼 #Encontro pic.twitter.com/M8DRhvsfdK — Daily Carolina Dieckmann (@dailydieckmann) June 11, 2025

Tratamento nos EUA

A filha de Gilberto Gil passará por um tratamento experimental fora do Brasil, pois já esgotou todas as possibilidades de tratamentos no país. A declaração foi dada por ela em março deste ano, durante o programa ‘Domingão Com Huck’, da TV Globo.

“Então a gente tem que buscar alternativas. Alternativas em países diferentes, com tipos de estudos diferentes, ensaios diferentes ainda não publicados ou publicados, drogas que ainda não chegaram ao Brasil”, disse ela.

Em entrevista ao portal A TARDE, o médico Vinicius Carrera explicou como deve funcionar o novo tratamento da famosa, que em dezembro do ano passado foi submetida a uma cirurgia de 21 horas e retirou parte do seu aparelho digestivo e de seu sistema linfático.

“Só lá, hoje existem mais de 500 estudos abertos para esse tipo de tumor. No Brasil, são apenas 17”, aponta o especialista, afirmando que os EUA lideram em pesquisas sobre câncer colorretal e muitos brasileiros buscam estudos clínicos no exterior.

Entre os centros mais procurados estão o Memorial Sloan Kettering Cancer Center, em Nova York, e o MD Anderson Cancer Center, no Texas. Apesar disso, participar de um estudo internacional envolve dificuldades logísticas, regulatórias e financeiras.

Uma das grandes apostas da oncologia moderna é a medicina personalizada, que analisa o DNA do tumor por meio de sequenciamento genético para encontrar mutações específicas. Medicamentos “inteligentes”, conhecidos como terapias-alvo, podem agir diretamente sobre essas alterações, reduzindo os danos às células saudáveis.