Carro de R$ 4 milhões de Xamã é recuperado pela polícia após roubo

Xamã teve carro de luxo roubado - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O carro de luxo do rapper Xamã, que foi roubado, conseguiu ser recuperado nesta quarta-feira, 16, no Rio de Janeiro. Policiais foram alertados por moradores sobre uma Lamborghini vermelha que havia sido roubada momentos antes.

O suspeito de roubar o veículo percebeu a movimentação dos policiais, abandonou o carro e fugiu em uma motocicleta que estava dando apoio ao roubo, de acordo com informações do jornal Extra.

Os policiais montaram um cerco para capturar os criminosos envolvido, mas eles não foram localizados. Segundo a assessoria do cantor, Xamã estava numa gravação no momento do crime. No momento do roubo, o motorista do famosos estava conduzindo o veículo.

O carro do cantor é do modelo Urus, avaliado em R$ 4 milhões. O rapper já chamou a atenção ao usar veículo para ir à praia da Barra da Tijuca.