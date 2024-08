Caso Nahim: Exame do IML é revelado pela 1ª vez após 2 meses da morte

Nahim morreu em junho passado e causa ainda é investigada - Foto: Divulgação

Dois meses depois, a morte de Nahim ganhou novos contornos nesta quarta-feira, 21. A causa da morte do cantor é mantida em sigilo, mas o resultado do exame do IML foi divulgado.

O programa Cidade Alerta, da Record, revelou alguns detalhes apontados pelo exame. O documento destacou a presença do medicamento Zolpidem, hipnótico indicado para o tratamento de curta duração da insônia, e de grama de cocaína no sangue do famoso. O apresentador Luiz Bacci ainda destacou que o exame falou em "anomalias no coração" do artista.

A morte do cantor Nahim, que ocorreu em junho de 2024, não teve a sua causa revelada publicamente. Nesta quarta-feira, a assessoria de imprensa de Andreia de Andrade, ex-esposa dele, informou que o resultado do laudo segue em segredo de justiça.

A investigação sobre a morte do cantor continua em curso. O cantor foi encontrado sem vida aos pés da escada da casa onde morava, em Taboão da Serra (SP).

Na época do falecimento, Andreia de Andrade revelou ao Domingo Espetacular, da Record, que não acreditava que havia sido apenas um acidente. Até então, os rumores davam conta de que ele poderia ter sofrido um mal súbito antes de cair da escada.

"Não foi que ele tropeçou da escada e caiu e bateu a cabeça, não. Ainda não saiu o laudo pericial, mas eu, por buscar informação, até pra entender isso, [pode ter sido] um indício de infarto. A televisão tava ligada, ele deve ter passado mal, tentou buscar uma ajuda, um recurso, levantou e ao levantar possa ter dado um mal súbito e caiu onde a princípio bateu a cabeça e deu esse traumatismo", comentou, na época.