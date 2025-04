Chiquinho passa mal na Record e é socorrido às pressas

Chiquinho sentiu fortes dores durante gravação de programa - Foto: Reprodução | Instagram

O humorista Chiquinho, ex-assistente de palco da Eliana passou mal durante as gravações do Game dos 100, novo programa da Record que ainda não estreou. Ele precisou de atendimento médico emergencial.

O que aconteceu?

Segundo informações apuradas pela colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, Chiquinho sentiu uma forte dor na coluna na última quinta-feira, 3, enquanto participava de uma das provas do reality. O desconforto teria sido tão intenso que a produção precisou acionar os paramédicos presentes no estúdio da Record.

Pessoas que estavam no local na hora do ocorrido relataram que o atendimento foi rápido e eficiente. Após avaliação, o artista se recuperou bem e em seguida retornou às gravações normalmente. O quadro de saúde de Chiquinho é estável.

O que é o Game dos 100?

A mais nova atração da TV Record, apresentado por Rafa Brites e Felipe Andreoli, que reunirá 100 participantes para disputar um prêmio de R$ 300 mil. Entre os participantes estão nomes que já participaram de outros realities como, Ângela Bismarch (A Fazenda 5), Alex Gallete (A Fazenda 14), JP Gadelha (A Fazenda 12), Renan Oliveira (BBB 16).

Além de ex-participantes de reality show, o programa também contará com a presença de influenciadores digitais como, Yarley e o cantor Ovelha.