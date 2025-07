Claudia Leitte desabafa: “Não preciso da aprovação de ninguém”

- Foto: Reprodução | Instagram

Claudia Leitte já provou que está bem resolvida com sua vida. A cantora, de 45 anos, rebateu as críticas que vem recebendo na web nos últimos anos e reforçou que não precisa da aprovação das pessoas para seguir com sua carreira.

“Vejo a mim sempre diante da necessidade de um constante amadurecimento, de reforço à saúde mental e no amparo que a arte me traz”, disse ela, em entrevista concedida ao portal Heloisa Tolipan.

A artista, que foi acusada de intolerância religiosa ao trocar a palavra ‘Yemanjá’ por ‘Yeshua’ em uma canção, reiterou que sabe da sua essência. “Eu sei quem eu sou e isso basta: sou uma mulher de 45 anos, que não precisa da aprovação de ninguém”, disparou.

Polêmicas

Vale lembrar que a famosa esteve envolvida em uma série de polêmicas com relação a religião e política. Apesar de não ter se posicionado politicamente nas eleições de 2022, a famosa foi acusada de apoiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, após compartilhar o registro de uma escultura de arma ao lado de uma bíblia.

Recentemente, Claudia reforçou seu apreço pela religião evangélica e alegou que sua fé não a impedia de respeitar os fãs homossexuais, que são maioria durante seus shows pelo Brasil afora.

“Muito gay, muito gay, a evangê [evangélica] aqui adora um viado”, disparou ela durante a Micareta da San, em São Paulo, rindo logo em seguida. O momento foi registrado por um dos rapazes que estavam presentes no local e acabou viralizando nas redes sociais.

Novo projeto

Durante o bate papo com o portal, Claudia celebrou o lançamento de seu novo projeto, chamado “Intemporal” e afirmou que tem vontade de levá-lo para todos os cantos do Brasil, que voltou a ser sua casa nos últimos anos.

“Tenho muitos sonhos e hoje oro e trabalho para realizá-los quietinha. Atualmente, o meu desejo é levar o “Intemporal” para os palcos desse Brasil. Quero compartilhar esse projeto com as pessoas que estão ali, sentindo minha música e meu som, como forma de conexão, de gratidão”, disse.

A loira ainda confessou que sonha em fazer uma turnê intimista, com um estilo musical mais tranquilo. “Fazer uma turnê intimista é um sonho de longa data. Durante esses anos de carreira, já fiz apresentações em teatros, gravei DVDs, estudei e me experienciei em diversos gêneros também para criar um ‘repertório lado B’ próprio. Sinto que agora é o momento ideal!”, revelou.

“É como um ‘chamado artístico’ de também expandir essa vertente intimista, que é complementar ao lado carnavalesco, elétrico, performático. O show foi redesenhado em alguns momentos com novidades que não foram apresentadas no audiovisual já lançado e tenho certeza que vai ser uma troca emocionante e inspiradora”, concluiu.