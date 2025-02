Compadre Washington é acusado de transfobia por atitude em show

Compadre Washington está envolvido em polêmica - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

Compadre Washington está envolvido em uma grande polêmica. O cantor aparece em vídeo, durante show do É o Tchan, supostamente constrangendo uma fã transexual. A gravação foi feita durante apresentação em Belém, do Pará, no último dia 8.

É possível ver o momento em que o cantor baiano chamou a fã e causou com uma insistência para que ela revelasse o seu nome de registro. Nas redes sociais, o cantor foi acusado de transfobia por ignorar o nome social que ela havia apresentado.

A jovem se identificou como Ketlen, mas Compadre Washington reagiu: “Não! Mentira sua. Mamãe não batizou você assim”. A fã repetiu várias vezes o nome social, porém somente encerrou o assunto quando falou do nome de registro. “Aí, sim! Falou a verdade… mentira tem perna curta”, encerrou o cantor.

Em publicação no Instagram, uma internauta disparou contra o famoso nos comentários: "Lamentável, praticamente a obrigando a dizer, isso é muita maldade. Que desespero desse senhor em diminuir e constranger ela".

"Que decepção", reagiu o ex-BBB Rodrigo França. "Que ridículo quando as pessoas fazem isso", comentou um terceiro usuário. "Ignorância optativa e transfobia do cidadão! Fim!", acusou mais um.

O Portal A TARDE procurou a banda É o Tchan para se pronunciar sobre o caso, mas não teve resposta até o fechamento deste texto. O espaço segue aberto.

Confira o vídeo: