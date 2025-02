Critics Choice Awards acontece nesta sexta; saiba onde assistir

Série "Senna" é uma das produções brasileiras que concorrem a premiação - Foto: reprodução/Netflix

A premiação Critics Choice Awards, que reconhece as melhores produções do cinema e televisão, acontece nesta sexta-feira, 7, em Santa Monica, nos Estados Unidos. No Brasil, o prêmio será exibido pela TV com previsão a partir das 21h.

Duas produções brasileiras são indicadas na premiação, “Ainda Estou Aqui” em Melhor Filme Estrangeiro e a série, “Senna” que concorre na categoria de Melhor Série Internacional. A atriz Fernanda Torres, que recentemente foi premiada no Globo de Ouro, não concorre em nenhuma categoria no Critics Choice.

Entre os maiores nomeados desta edição foram “Conclave” e “Wicked”, com 11 indicações cada.

Em sua 30ª edição, o evento organizado pela maior associação de críticos dos EUA e Canadá, elegerá os melhores títulos de 2024. A transmissão ao vivo será realizada pelo canal de TV TNT e pelo canal de streaming Max.

O evento que estava previsto para 12 de janeiro, acontece após ter sido adiado algumas vezes, devido aos incêndios em Los Angeles.