Dançarina de Claudia Leitte que morreu tinha doença autoimune

Isabella Oliveira, de 21 anos, a integrante do balé de Claudia Leitte que morreu, sofreu uma parada cardíaca, causada pelo lúpus. A revelação foi feita pelo namorado da bailarina, Gabriel Genain.

“Isabella Soares De Oliveira, uma mulher que dispensa comentários, tinha insuficiência cardíaca e lúpus (pra quem queira se aprofundar, pesquise). E por uma eventualidade e infelicidade, veio a ter uma parada cardíaca em seu ensaio de dança, algo que ela entrega a alma e o coração para realizar, onde depositava todo seu amor”, começou o jovem.

Na sequência, ele também lamentou a partida da namorada: “Não sei quais foram os planos de Deus para que isso ocorresse, nunca vamos saber e não podemos nos culpar com isso, mas a única culpa que sinto foi não estar lá com você, não ter te dado um último abraço, um ultimo beijo e não ter tido mais tempo com você”.

Segundo dados do Ministério da Saúde, o Lupus é uma doença inflamatória autoimune, que pode afetar múltiplos órgãos e tecidos, como pele, articulações, rins e cérebro. Não se sabe ao certo que causa, mas uma das complicações é que a condição pode levar ao quadro de insuficiência cardíaca.

Jovem e sonhadora: saiba quem era a bailarina

Isabella Oliveira tinha apenas 21 anos e conciliava a paixão pela dança com os estudos da faculdade de Direito. Antes da fatalidade, ela estava no 6º semestre universitário e era muito sonhadora.

Apelidada carinhosamente como Bella, a bailarina era querida por Claudia Leitte e pelos outros membros do grupo de coreografias da artista. Em um comunicado publicado no Instagram, a cantora definiu a moça como “amada e inesquecível”.