Edu Guedes teve conversa sobre herança com filha após diagnóstico

Edu Guedes e a filha juntos - Foto: Reprodução | Instagram

Edu Guedes revelou que conversou com sua única filha, Maria Eduarda, de 16 anos, sobre a herança deixada para ela após sua morte. Diagnosticado com câncer no pâncreas, o apresentador revelou que teve medo de morrer e por isso deixou a jovem informada sobre seus bens.

"Foi uma das conversas mais duras da minha vida. Tive que explicar sobre os bens, as empresas e como conduzir a vida caso acontecesse algo", disse ele em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record TV.

O artista ainda afirmou que poucas pessoas que possuem a doença sobrevivem. "Você ter que esperar alguma coisa para ter a possibilidade de estar livre daquilo, não é fácil. Menos de 10% das pessoas que têm esse tipo de problema vivem", explicou.

Vale ressaltar que Edu possui um patrimônio de cerca de R$ 500 milhões. Segundo ele, o faturamento mensal de seus negócios ultrapassa a marca dos R$ 140 milhões, porém o valor líquido é alterado.

"Já vendi 14 milhões de livros, nove milhões de revistas, fiz mais de 20 mil receitas entre TV e livros em 30 anos de carreira. [...] Entre licenciamento e tudo isso, a marca gira bastante, tem um faturamento bruto, entre diversos produtos, maior que R$ 130 milhões, R$ 140 milhões por mês", revelou ele ao portal de Leo Dias.

"Lógico que a margem [líquida] é muito pequena perante [esse valor]. Mas trabalho bastante. Isso tive que fazer porque algumas coisas foram acontecendo e eu tenho meu nome, minha marca para preservar, foi feita uma avaliação dessa marca e a marca foi avaliada em R$ 500 milhões", concluiu.

Diagnóstico de Edu

Edu Guedes foi internado com um quadro de infecção ocasionada por um cálculo renal e recebeu o diagnóstico de um tumor no pâncreas após realizar exames complementares.

O famoso passou por uma cirurgia no dia 5 de julho, para a remoção do tumor, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O procedimento teve duração de 6 horas e, segundo o médico, “apesar de complexo, transcorreu bem”.

Após a cirurgia, o apresentador Edu Guedes segue em recuperação e compartilhou uma mensagem inspiradora através da sua assessoria de imprensa, alegando que “esse não é o fim, mas sim um recomeço”.