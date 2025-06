Era ela? Raquel Brito se pronuncia sobre confusão no jogo do Bahia

A famosa contou a verdade sobre o ocorrido - Foto: Reprodução | Instagram

Raquel Brito usou suas redes sociais para se pronunciar sobre o boato que vem circulando nas redes sociais neste domingo, 8. A influenciadora falou sobre o suposto envolvimento dela em uma briga durante o jogo do Bahia, na Arena Fonte Nova.

rapaz que sequência da porra a maluca tomou pelo meio da cara viu pic.twitter.com/oc5EO8vYx2 — amorim (@amorimbaiano) June 8, 2025

Em seu perfil do Instagram, a irmã do ex-BBB Davi Brito desmentiu o boato e alegou que não estava na partida de futebol, pois torce para o Esporte Clube Vitória, rival do Bahia.

“Quem me acompanha sabe que quando eu falo de jogo, falo só de jogo do Vitória (time rival do Bahia). Depois de um dia que está rolando isso na internet, foram usar minha foto hoje”, disse ela.

Longe de confusão

Raquel também aproveitou a ocasião para desabafar sobre seu estado de vida atual. A jovem afirmou que está evitando se envolver em confusões nas redes sociais e pessoalmente, buscando apenas sua paz.

“Eu estou vivendo minha vida em paz, sem me envolver em tipo nenhum de polêmica, sem estar envolvida em notícia nenhuma, a não ser de coisas boas. Não sou eu lá, em nome de Jesus”, disparou.

Por fim, a ex-participante do reality show ‘A Fazenda’ pediu para que as pessoas parem de usar a imagem dela vinculada a confusão, como se ela fosse a pessoa que aparece nas imagens, que viralizaram na rede social ‘X’, o antigo Twitter.